Situácia s počtom nakazených v U.S. Steel sa nezlepšuje

Košice 23. februára (TASR) – Epidemická situácia v košickom regióne so stále značným počtom prípadov ochorenia COVID-19 sa odráža aj v oceliarňach U. S. Steel Košice. "Napriek prísnym hygienickým opatreniam, častému testovaniu a následnému trasovaniu v podniku stále nedochádza k zásadnejšiemu zlepšeniu situácie," uviedol v utorok pre TASR hovorca oceliarní Ján Bača. Pred mesiacom k 25. januáru podľa údajov evidovali v hutníckom podniku 344 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19.



"Veľmi by pomohlo, ak by sme vedeli zaočkovať tých, ktorí sú zadefinovaní ako kritická infraštruktúra v priemysle. Sú totiž niektoré uzly, ktoré sú pre chod podniku rozhodujúce. Zároveň chápeme, že okrem zdravotníkov a seniorov sú tu ešte učitelia, a tak neustále nabádame zamestnancov k najvyššej opatrnosti a na dôsledné využívanie ochranných pomôcok, ktoré majú k dispozícii," konštatoval Bača.



V areáli podniku funguje od 8. januára verejné testovacie miesto na ochorenie COVID-19. Dosiaľ v ňom otestovali viac ako 35.000 ľudí, pričom menej než polovica boli zamestnanci U. S. Steel.