Situácia sa komplikuje aj pri rope Brent, cena klesla pod 20 USD/barel

Londýn 21. apríla (TASR) - Po zrútení ceny americkej ropy WTI zaznamenáva výrazný pokles aj cena severomorskej ropnej zmesi Brent. Tá v priebehu utorkového obchodovania klesla pod citlivú hranicu 20 USD za barel (159 litrov) a nakrátko sa dostala k 18 USD/barel. Dôvodom je pokračujúci prudký pokles dopytu po rope po tom, ako pandémia nového koronavírusu ochromila ekonomickú aktivitu po celom svete. Na druhej strane, ťažba pokračuje ďalej a kľúčové zásobníky v americkom Cushingu budú onedlho plné.



Počas utorkového obchodovania sa cena severomorskej ropnej zmesi Brent dostala na 18,10 USD (16,67 eura) za barel. To bola najnižšia hodnota od roku 2001. Neskôr sa zvýšila a do 13.09 h SELČ dosiahla 21,52 USD za barel. Aj táto hodnota však v porovnaní s pondelkovou uzávierkou (20. 4.) znamená pokles o vyše 4 USD alebo takmer 16 %.



Situácia na ropných trhoch sa tak ešte viac zhoršuje. Pondelkový prepad ceny americkej WTI s májovým kontraktom do negatívneho teritória je možné podľa profesora na Brownovej univerzite Jeffa Colgana považovať za mimoriadnu záležitosť, keďže v utorok tento kontrakt exspiruje. Avšak výrazný pokles ceny ropy s júnovým kontraktom (o vyše 23 % k hranici 15 USD/barel klesla cena WTI s dodávkou v júni) už vyvoláva vážne obavy. Podľa Colgana totiž poukazuje na to, že trh s ropou je v obrovských problémoch.



"Včerajší prepad ceny WTI do negatívneho teritória je možné považovať za síce šokujúcu, avšak jednorazovú záležitosť. To, čo sa deje dnes, vývoj okolo Brentu a júnového kontraktu WTI, by už mohlo otriasť americkou ekonomikou," uviedol Colgan.



(1 EUR = 1,0860 USD