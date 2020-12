Situácia v chove a spracovaní hydiny sa neustále zhoršuje, je kritická

Bratislava 3. decembra (TASR) - Situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje a je už kritická. Slovenskí producenti hydinového mäsa majú čoraz väčší problém presadiť svoje kvalitné produkty do zahraničných obchodných reťazcov, ktoré neustále zvyšujú dovozy a extrémne znižujú ceny dovážaného hydinového mäsa. Keďže náš trh s potravinami je úplne otvorený, na svoje pulty umiestňujú prebytky hydinového mäsa z okolitých krajín – Poľska, Ukrajiny, Rumunska a ČR. Informoval o tom na tlačovej besede Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).



"Pokiaľ všetky okolité krajiny neustále zvyšujú produkciu hydinového mäsa a svoje prebytky umiestňujú za extrémne nízke ceny na náš trh, situácia na Slovensku je presne opačná. Sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR klesla za posledné tri roky z takmer 70 % na 50,5 % v roku 2019 a tento negatívny trend pokračuje aj v posledných mesiacoch roku 2020. Od polovice roku 2020 evidujeme neustále výrazné znižovanie objemu produkcie živej jatočnej hydiny, ako aj spracovaného hydinového mäsa v SR," zdôraznil.



Upozornil, že dovozy a záporné saldo zahraničného obchodu s hydinovým mäsom neustále rastú. Za prvých sedem mesiacov tohto roku sa doviezlo do SR 48.042 ton hydinového mäsa a saldo zahraničného obchodu dosiahlo zápornú hodnotu –60,4 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 25 %.



"Naše odbytové ceny za hydinové mäso z dôvodu tlaku zahraničných obchodných reťazcov neustále klesajú. Zahraničné obchodné reťazce predávajú aktuálne v akciách dovážané poľské kurčatá za cenu 1,29 eura/kg a poľské a rumunské kuracie rezne za 2,99 eura/kg, čo predstavuje medziročný pokles týchto akciových cien o 24 až 32 %. Ceny dovážaného hydinového mäsa sú výrazne pod úrovňou výrobných nákladov v SR a ohrozujú hospodársku súťaž na našom trhu. Naopak, v posledných piatich rokoch sme zaznamenali v chove a spracovaní hydiny nárast výrobných nákladov o 30 až 40 %. Na tržbách producentov hydiny v SR sa to však vôbec neprejavuje," podčiarkol.



Obchodnou politikou zahraničných reťazcov a nedostatočnou ochranou domácich výrobcov sa rútime priamo na dno priepasti, ktoré znamená zánik chovu a spracovania hydiny v SR a z ktorej nie je možný návrat. Chovatelia a spracovatelia túto kritickú situáciu nedokážu zvrátiť a bez prijatia účinných a dlhodobých opatrení môže viesť k úplnému zániku odvetvia.



Informoval, že ÚHS preto zaslala na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR požiadavku na prijatie účinných, a najmä dlhodobých opatrení na ochranu domácich chovateľov a spracovateľov hydiny. "Považujeme za nevyhnutné vykonávať dôsledné kontroly dovážaného hydinového mäsa, zamedziť dovozu zdravie ohrozujúcich výrobkov na náš trh, viesť spotrebiteľa k spotrebe kvalitných, zdravých a čerstvých slovenských potravín a vyčleniť dostatok finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny rovnako, ako je to v ostatných okolitých krajinách," podčiarkol.



"V prípade, ak nepríde k prijatiu účinných a dlhodobých opatrení na ochranu a podporu domáceho hydinového mäsa a vajec, do konca roku 2021 bude produkcia živej jatočnej hydiny a hydinového mäsa na Slovensku naďalej rapídne klesať a sebestačnosť sa môže dostať iba na úroveň okolo 30 %. Máme dôvodné obavy, že do konca roku 2021 bude musieť veľké množstvo chovateľov hydiny ukončiť svoju činnosť a spracovanie slovenskej hydiny výrazne poklesne. Rovnako výrazne poklesne aj podiel slovenského hydinového mäsa na pultoch obchodov a, naopak, prebaľovanie a dovozy zahraničného hydinového mäsa budú výrazným spôsobom narastať," dodal Molnár.