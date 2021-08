Situácia v čínskom zahraničnom obchode sa môže ešte skomplikovať

Peking 23. augusta (TASR) - Čínsky zahraničný obchod môže na budúci rok čeliť komplikovanejšej situácii vzhľadom na tzv. bázické efekty a ubúdajúce pozitívne faktory súvisiace s globálnou pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedol to v pondelok čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao



Zahraničný obchod druhej najväčšej svetovej ekonomiky už čelí problémom v druhom polroku 2021, povedal Wang Wen-tchao na tlačovej konferencii v Pekingu.



Dodal, že čínska cyklická makroekonomická politika pomôže udržať ekonomické výkyvy v rozumnom rozmedzí.



Čína patrila v minulom roku medzi prvé krajiny na svete, ktoré dostali pandémiu ochorenia COVID-19 pod kontrolu. Od júla však úrady v krajine bojujú so šírením vysoko infekčného delta variantu nového koronavírusu a opäť zavádzajú reštrikcie. Tie zasiahli aj aktivity v kľúčových prístavoch, odkiaľ sa vyvážajú lodné kontajnery do celého sveta.