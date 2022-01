Smer-SD: Situácia v doprave sa za posledný rok výrazne zhoršila

Bratislava 3. januára (TASR) – Situácia v doprave sa za posledný rok výrazne zhoršila. Konštatuje to opozičná strana Smer-SD v súvislosti s hodnotením fungovania ministerstva dopravy za uplynulý rok. Podľa strany problémom nie sú len infraštruktúrne projekty, ale napríklad aj neexistujúca výstavba nájomných bytov alebo situácia v Slovenskej pošte.



"Extrémne zvýšený" dlh Slovenskej republiky podľa strany negatívne vplýva aj na výstavbu diaľnic či rýchlostných ciest. "Z ministerstva dopravy dnes počúvame vyjadrenia o tom, že niektoré dôležité úseky rýchlostných ciest nebudú pokračovať vo výstavbe, pretože na to vraj jednoducho nie sú peniaze, pričom na výmysly iných ministrov v rádoch niekoľkých stoviek miliónov až miliárd sa peniaze nájdu veľmi rýchlo," uviedol pre TASR vedúci tlačového oddelenia strany Ján Mažgút.



Pomery v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú podľa Smeru-SD "katastrofálne". "Štátne železnice čelia nedostatku rušňovodičov, mnohé vlakové spoje sú rušené, najziskovejšie trasy chce vláda posunúť do rúk súkromníkom. Obrovským problémom je aj modernizácia techniky, vozového parku a tratí, o ktorých rozširovaní v spojitosti s európskymi fondmi sa dokonca ani nerozmýšľa," tvrdí Mažgút.



V súvislosti s cestovným ruchom skonštatoval, že ide o jedno z najzasiahnutejších a zároveň najzanedbanejších odvetví vládou počas celého roka. Poukázal na to, že tisíce podnikateľov a prevádzok v cestovnom ruchu boli nariadeniami vlády uzavreté, pričom prišli o dôležité tržby, čo ich dostáva do existenčnej krízy. "Veľmi smutným faktom je, že väčšina peňazí, ktoré mohli skončiť v slovenskom cestovnom ruchu, skončili rozhodnutiami vlády v ekonomikách okolitých štátov," dodal Mažgút.