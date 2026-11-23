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Situácia v oblasti vývozu sa od začiatku roka čoraz viac stabilizovala
Nemecký strojársky sektor za deväť mesiacov do konca septembra vyviezol do zahraničia tovar v hodnote 72,8 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. novembra (TASR) - Nemecký strojársky sektor za deväť mesiacov do konca septembra vyviezol do zahraničia tovar v hodnote 72,8 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 0,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA).
Po zohľadnení inflácie tržby v sledovanom období klesli o 1,5 %. Vývoz podľa VDMA podporil najmä silný predaj v USA, ktorý za deväť mesiacov roka vzrástol o 8 %. V treťom štvrťroku sa dodávky do USA zvýšili až o 26 %, čo odráža slabú porovnávaciu základňu z minulého roka, keď sektor zaťažovala neistota súvisiaca s colnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pre porovnanie, vývoz do Číny za prvé tri štvrťroky klesol o 12 %, zatiaľ čo dodávky do členských krajín EÚ sa zvýšili o 0,1 %.
„Situácia v oblasti vývozu sa počas roka stále viac stabilizovala,“ uviedol hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt.
„Zahraničné objednávky z posledných mesiacov, podporované silným oživením obchodu s USA, dávajú dôvod na nádej,“ dodal. Medzi negatívne faktory patria podľa ekonóma nejednoznačné vyhliadky pre Čínu, ako aj širšia neistota v medzinárodnom obchode.
Ako brzda zároveň pôsobia štrukturálne problémy a vysoké náklady na domácom trhu. Preto sú „nevyhnutné reformy, ktoré zabezpečia medzinárodnú konkurencieschopnosť Nemecka ako priemyselnej lokality, a tým v konečnom dôsledku aj pracovné miesta v Nemecku a Európe“, zdôraznil Gernandt.
Po zohľadnení inflácie tržby v sledovanom období klesli o 1,5 %. Vývoz podľa VDMA podporil najmä silný predaj v USA, ktorý za deväť mesiacov roka vzrástol o 8 %. V treťom štvrťroku sa dodávky do USA zvýšili až o 26 %, čo odráža slabú porovnávaciu základňu z minulého roka, keď sektor zaťažovala neistota súvisiaca s colnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pre porovnanie, vývoz do Číny za prvé tri štvrťroky klesol o 12 %, zatiaľ čo dodávky do členských krajín EÚ sa zvýšili o 0,1 %.
„Situácia v oblasti vývozu sa počas roka stále viac stabilizovala,“ uviedol hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt.
„Zahraničné objednávky z posledných mesiacov, podporované silným oživením obchodu s USA, dávajú dôvod na nádej,“ dodal. Medzi negatívne faktory patria podľa ekonóma nejednoznačné vyhliadky pre Čínu, ako aj širšia neistota v medzinárodnom obchode.
Ako brzda zároveň pôsobia štrukturálne problémy a vysoké náklady na domácom trhu. Preto sú „nevyhnutné reformy, ktoré zabezpečia medzinárodnú konkurencieschopnosť Nemecka ako priemyselnej lokality, a tým v konečnom dôsledku aj pracovné miesta v Nemecku a Európe“, zdôraznil Gernandt.