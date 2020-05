Vinári: Situácia v sektore vína je komplikovaná, kritická a napätá

Bratislava 26. mája (TASR) - Súčasná situácia v slovenskom sektore vína je veľmi komplikovaná, kritická a napätá. Uviedla to výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.



"Nie je to spôsobené iba samotnou krízou, samotným koronavírusom, iba tým, že sa zastavili prevádzky. Situácia v sektore (vína) sa už dlhodobo nerieši. Koronakríza mala iba katalytický efekt, urýchlila záležitosti, ktoré v sektore dlhodobo nefungujú a ktoré sa neriešia," priblížila.



Jednou z takých vecí je podľa nej základná komunikácia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. "Pre nás je to kritické z toho dôvodu, že víno na rozdiel od ostatných komodít je (v EÚ) riadené tzv. spoločnou organizáciou trhu. Pre vysvetlenie - nie je to len SR, ktorá určuje pravidlá. Je to v prvom rade EÚ a Európska komisia (EK), ktoré nastavili pravidlá a legislatívu. My ju môžeme pripomienkovať, dopĺňať i kritizovať. Môžeme si nejaké veci, ktoré nám EK umožňuje, nastaviť podľa vlastných pravidiel," zdôraznila.



Napríklad enologické procesy, teda to, ako sa budú vyrábať vína, sa podľa nej nenastavujú na Slovensku, tie nastavuje EK. "Tu vnímam veľmi negatívne, že v roku 2004 sme vstúpili do EÚ a doteraz nie sú v SR legislatívne nastavené pravidlá, aby nás MPRV alebo štátne orgány vyzývali a pýtali sa nás, čo na EÚ potrebujeme zmeniť, ako sa zmeny dotknú slovenských vinárov. Toto vidíme v súčasnosti aj v stave tejto krízy," podčiarkla.



Pripomenula, že EK už prijala krízové opatrenia pre sektor vinohradníctva a vinárstva. "Presadila dve opatrenia. Jedným z nich je krízová destilácia a druhým opatrením z nich je krízové skladovanie vína," priblížila.



Kaňuchová Pátková dodala, že opatrenia EK presadila preto, lebo v EÚ je obrovský prebytok vína. "Oficiálne čísla hovoria o 10 miliónoch hektolitrov (hl), teda 1 miliarda litrov vína. Naše neoficiálne čísla hovoria, že prebytok v EÚ je minimálne 20 miliónov hl vína. Prebytok vznikol tým, že sa zavrel HoReCa (hotely-reštaurácie-kaviarne, pozn. TASR ) segment. Týmto veľmi trpia v SR a v EÚ výrobcovia prémiových, špičkových vín, ktoré nie sú na jednoduchý ľahký predaj a konzumáciu," doplnila.



Druhou vecou podľa nej je, že veľké vinárske európske krajiny, ako Francúzsko, Španielsko, Taliansko prestali (počas koronakrízy) víno vyvážať, či pre uvalené clo na víno zo strany USA, alebo pre neexistujúcu prepravu do tzv. tretích krajín, ako je Ázia, ktorá bola obrovským odberateľom vína z EÚ. "Tieto vína sú v súčasnosti na trhu v EÚ," dodala Kaňuchová Pátková.