Situácia vo Venezuele ceny ropy v pondelok ráno neovplyvnila
Autor TASR
Londýn 5. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno kolísali, pretože investori zvažovali, aké budú dosahy zatknutia venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými silami na globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent po otvorení obchodovania klesla až o 1,2 %. Neskôr však straty zmiernila a o 7.21 SEČ sa obchodovala na úrovni 60,41 USD (51,54 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa pohybovala zhruba na hodnote 57 USD/barel. Ťažba vo Venezuele predstavuje len malý zlomok svetovej ponuky a globálny trh zápasí s prebytkom.
„Akékoľvek krátkodobé narušenie venezuelskej produkcie sa dá ľahko kompenzovať zvýšenou produkciou inde,“ uviedol hlavný ekonóm skupiny Capital Economics Ltd. Neil Shearing. „Očakávame, že rast globálnej ponuky v priebehu nasledujúceho roka alebo dvoch zatlačí ceny ropy smerom k 50 dolárom.“
Venezuela bola kedysi ropnou veľmocou, ale produkcia krajiny za posledné dve desaťročia prudko klesla a teraz predstavuje menej ako 1 % svetových dodávok, ktoré sa väčšinou vyvážajú do Číny.
Združenie ropných štátov OPEC+ v nedeľu rozhodlo, že ťažobné kvóty nebude v prvom kvartáli meniť. O Venezuele sa na krátkej videokonferencii nerozprávali, uviedli delegáti, ktorí dodali, že je predčasné odhadovať, ako reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu.
(1 EUR = 1,1721 USD)
