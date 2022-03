Rudné bane zmonitorujú vodný režim v bani v Nižnej Slanej

Bratislava 25. marca (TASR) - Štátny podnik Rudné bane zmonitorujú vodný režim v bani v obci Nižná Slaná, a to tak, aby odklonili čo najväčšie množstvo vôd natekajúcich do bane. Na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do rieky Slaná sa má vybudovať technologická linka. TASR o tom informoval riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo po piatkovom stretnutí pracovnej skupiny, riešiacej znečistenie rieky Slaná.



"Z hľadiska čistenia vytekajúcich banských vôd sa pracovná skupina uzniesla na vybudovaní technologickej linky s riadenou oxidáciou a následnou filtráciou zrazenín znečisťujúcich látok rozpustených vo vode," spresnil Jenčo. Dodal, že dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z vodného zákona a prípadné vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie, bude predmetom ďalšieho konania inšpekcie.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára. Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody, ktorý robil Slovenský vodohospodársky podnik, v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.



Rudné bane podali v súvislosti so znečistením rieky Slaná trestné oznámenie. Odmietajú tvrdenia, že si nesplnili svoje povinnosti.