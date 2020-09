Čerpanie eurofondov na obnovu pamiatok musí zohľadniť partnerstvo

Bratislava 11. septembra (TASR) – Systém čerpania nových eurofondov by mal byť založený na partnerstve medzi štátom, krajmi, mestami, obcami a sociálno-ekonomickými partnermi. Pre TASR to uviedol predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič po rokovaní na Ministerstve kultúry SR. V tejto súvislosti zdôraznil, že princíp koordinácie je potrebné uplatniť aj pri čerpaní eurofondových prostriedkov na obnovu kultúrnych pamiatok.



„Našim spoločným záujmom je zachovať genius loci pamiatok, ktorý priťahuje návštevníkov," poznamenal Viskupič o rokovaniach, ktoré sa začali vo štvrtok. Upozornil, že zatiaľ nie je známe rozdelenie financií pre jednotlivé regióny.



Poukázal však na to, že ak majú byť kritériá na obnovu kultúrnych pamiatok objektívne, mali by sa zohľadniť požiadavky samospráv, ale aj iných vlastníkov.



„Dlh pamiatok, ktoré vlastní cirkev a súkromní vlastníci, je totiž o 1,3 miliardy eur vyšší ako spoločný dlh pamiatok štátu a samosprávy. Pri ich obnove by sa malo prihliadať aj na kritériá návštevnosti alebo významu kultúrnej pamiatky pre cestovný ruch," pripomenul Viskupič.



O podpore jednotlivých projektov by sa podľa šéfa SK 8 malo rozhodovať v radách partnerstva, ktoré zostavujú jednotlivé samosprávne kraje.