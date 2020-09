SK-NIC chce pomôcť firmám nadobudnúť zručnosti vo virtuálnom svete

Bratislava 30. septembra (TASR) – Spoločnosť SK-NIC chce pomôcť slovenským firmám nadobudnúť zručnosti potrebné pre fungovanie vo virtuálnom svete, spustila Akadémiu virtuálneho Slovenska. Záujemcovia si v prvej fáze môžu pozrieť sériu desiatich videí k témam, ako sú domény, webhosting, tvorba internetového obchodu, marketing a komunikácia na internete či ochrana svojho know-how vo virtuálnom priestore.



"Slovensko má potenciál, ako každá iná krajina byť vo virtuálnom svete aktívne. Je to priestor takmer bez hraníc, a preto nie je možné vyhovárať sa na to, že niekto nemá príležitosť," myslí si riaditeľ spoločnosti Peter Bíro s tým, že akadémia je akýmsi sprievodcom vo virtuálnom svete. Spoločnosť pri príprave materiálov vysvetľujúcich pojmy brala ohľad na to, že nie každý je IT odborníkom.



"Máme množstvo príkladov, keď práve slovenské firmy vstúpili do virtuálneho sveta a stali sa úspešnými, dokonca lídrami," poznamenal Bíro.



Ako dodala spoločnosť, jednotlivé témy bude zverejňovať v týždenných intervaloch. "Umožnia tak záujemcom hlbšie pochopiť už publikované témy, dohľadať si na internete ďalšie informácie, a tak sa plynule stať súčasťou virtuálneho sveta," uzavrela spoločnosť.



Spoločnosť SK-NIC spravuje domény najvyššej úrovne s koncovkou .sk. V roku 2006 uzavrela s vládou SR dohodu o spolupráci a presunula časť svojich kompetencií pri správe domény na vládu. Počet akreditovaných registrátorov domén na Slovensku dosiahol v minulosti maximálnu úroveň 5900 subjektov.