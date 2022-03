SK-NIC otvorí výzvu pre veľké inovatívne projekty zo svojho fondu

Bratislava 3. marca (TASR) - Správca domén s koncovkou .sk SK-NIC o necelé dva týždne otvorí výzvu pre veľké projekty, podporí ich zo svojho fondu. Vyčlenil na to 300.000 eur. Hlásiť sa môžu tí, ktorí majú inovatívny nápad napríklad zo sféry e-dopravy alebo bezpečnosti detí vo virtuálnom prostredí. Jeden projekt môže získať podporu od 10.000 do 30.000 eur. Výzva bude otvorená od 15. marca do 31. mája.



"Všetky potrebné informácie (na prihlásenie) zverejníme prostredníctvom portálu www.virtualno.sk," uviedol správca domén.



Z fondu chce SK-NIC podporiť projekty zamerané napríklad na bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore či projekty podporujúce dopravu prostredníctvom využitia informačno-komunikačnej techniky. "A keďže sa dennodenne pohybujeme vo virtuálnom prostrední, určite nám prospejú aj projekty z oblasti digitálnej hygieny pre dospelých," poznamenal správca.



Fond SK-NIC funguje v súčasnej podobe od roku 2019. Od tej doby z neho získalo podporu 50 projektov v celkovej sume 600.000 eur.