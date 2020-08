SK-NIC spúšťa výzvu pre malé IT projekty

Bratislava 31. augusta (TASR) – Spoločnosť SK-NIC spúšťa výzvu zo svojho fondu pre malé IT projekty, vyčlenila na to ďalších 100.000 eur. Informovala o tom v pondelok. Výzvu otvorí v utorok (1.9.) a ukončiť ju plánuje 15. októbra.



Pre malé projekty tak žiadatelia môžu získať podporu od 2500 do 10.000 eur na jeden projekt. Výzva zahŕňa tri okruhy tém. O podporu sa môžu uchádzať projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie (IKT) k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách, projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT a projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.



"Sme radi, že sa nám opäť podarilo v krátkom čase pripraviť ďalšiu výzvu pre malé projekty. V predošlej výzve sme zaznamenali vysoký počet projektov, ktorý niekoľkonásobne prekročil naše očakávania," vyjadril sa riaditeľ spoločnosti Peter Bíro. Aj toto považuje za potvrdenie toho, že témy výzvy boli určené vhodne. Fond spoločnosti SK-NIC podporuje jednotlivcov, organizácie i komunity s vysokým potenciálom, preto Bíro očakáva aj v tejto výzve kvalitné projekty.



Ako sa vyjadrila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), školstvo a vzdelávania patria k oblastiam, ktoré treba podporovať. "Potrebujeme, aby sme na Slovensku zmenili mentalitu a miesto práce našich rúk v automobilkách sme začali predávať našu kreativitu, prácu našich mozgov. Teším sa, že aj v aktuálne spúšťanej výzve sú okruhy, ktoré tomu napomôžu," podotkla.



Fond SK-NIC začal svoju činnosť v takejto podobe prvou výzvou v roku 2019. Od tej doby rozdelil takmer 450.000 eur. S touto výzvou tak podpora fondu pre internetovú komunitu a virtuálne Slovensko presiahne pol milióna eur.