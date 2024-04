SK-NIC vstupuje do viacerých partnerstiev pre kyberbezpečnosť

Bratislava 9. apríla (TASR) - Spoločnosť SK-NIC, ktorá spravuje doménu .sk, vstupuje do viacerých medzinárodných partnerstiev, a to pre kybernetickú bezpečnosť. Informoval o tom v utorok Darius Hatok z tlačového oddelenia spoločnosti.



"Správcovia domén najvyššej úrovne sa začali spájať, aby posilnili bezpečnosť svojich domén najvyššej úrovne. My sme tiež pri tom, stali sme sa členom komunity European TLD ISAC, ktorá vznikla iba v minulom roku," uviedla spoločnosť.



Dodala, že táto komunita združuje bezpečnostných expertov správcov niekoľkých národných domén, aby navzájom zdieľali informácie o hrozbách, vyvíjali proaktívne opatrenia na prevenciu či zmiernenie dopadov kybernetických útokov.



Spoločnosť sa tiež stala členom Národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti (NCC-SK), ktoré slúži ako jednotné kontaktné miesto pre podniky, firmy, organizácie, verejnú správu a širokú verejnosť.



SK-NIC sa rozhodla pridať aj k iniciatíve organizácie IWF, ktorá bojuje proti zneužívaniu detí v online priestore. "Vyhľadáva domény, na ktorých je prevádzkovaný nezákonný obsah, týkajúci sa zneužívania detí. Následne upozorňuje správcov príslušných domén a snaží sa očistiť online priestor od takéhoto nezákonného obsahu," uzavrela spoločnosť.