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SK8 bolo pripravené podpísať kolektívnu zmluvu na rok 2026
K dohode s odborovými zväzmi však napokon nedošlo, keďže tie podmienili jej uzatvorenie súčasným podpisom zmluvy na rok 2027.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) bolo pripravené podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na zostávajúce obdobie roka 2026. K dohode s odborovými zväzmi však napokon nedošlo, keďže tie podmienili jej uzatvorenie súčasným podpisom zmluvy na rok 2027. SK8 upozorňuje, že na zvýšené mzdové náklady v budúcom roku nemá samospráva zabezpečené financovanie. Združenie o tom informovalo v pondelok.
Kraje podporujú sociálny dialóg aj zlepšovanie platových podmienok zamestnancov verejnej správy. Podľa SK8 však nie je možné spájať dohodu na rok 2026 so záväzkami na ďalšie obdobie, ktoré nemajú finančné krytie.
Navrhovaná valorizácia platov o 8,4 percenta od 1. júla 2027 by podľa združenia znamenala dodatočné náklady, ktoré kraje v súčasnosti nemajú zahrnuté vo svojich rozpočtoch. Združenie zároveň upozorňuje, že štát prijíma rozhodnutia s dosahom na rozpočty samospráv bez zabezpečenia potrebných finančných zdrojov.
Rozpočty krajov na rok 2027 zaťažujú aj ďalšie povinnosti prenesené na samosprávy bez adekvátneho financovania. Na zabezpečenie zákonom stanovených požiadaviek pri financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb im podľa SK8 chýba 37 miliónov eur.
Združenie poukazuje aj na nerovnaké financovanie zariadení sociálnych služieb. Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov nedostávajú štátny príspevok na pomoc pri odkázanosti, hoci sa starajú o ľudí s najvyššou mierou odkázanosti a často nízkymi príjmami.
SK8 preto vyzýva vládu, aby pri rokovaniach o kolektívnej zmluve na rok 2027 zabezpečila financovanie prijímaných záväzkov. Ak štát vytvorí podmienky na pokrytie zvýšených mzdových nákladov, kraje sú pripravené pokračovať v rokovaniach a hľadať dohodu.
Kraje podporujú sociálny dialóg aj zlepšovanie platových podmienok zamestnancov verejnej správy. Podľa SK8 však nie je možné spájať dohodu na rok 2026 so záväzkami na ďalšie obdobie, ktoré nemajú finančné krytie.
Navrhovaná valorizácia platov o 8,4 percenta od 1. júla 2027 by podľa združenia znamenala dodatočné náklady, ktoré kraje v súčasnosti nemajú zahrnuté vo svojich rozpočtoch. Združenie zároveň upozorňuje, že štát prijíma rozhodnutia s dosahom na rozpočty samospráv bez zabezpečenia potrebných finančných zdrojov.
Rozpočty krajov na rok 2027 zaťažujú aj ďalšie povinnosti prenesené na samosprávy bez adekvátneho financovania. Na zabezpečenie zákonom stanovených požiadaviek pri financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb im podľa SK8 chýba 37 miliónov eur.
Združenie poukazuje aj na nerovnaké financovanie zariadení sociálnych služieb. Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov nedostávajú štátny príspevok na pomoc pri odkázanosti, hoci sa starajú o ľudí s najvyššou mierou odkázanosti a často nízkymi príjmami.
SK8 preto vyzýva vládu, aby pri rokovaniach o kolektívnej zmluve na rok 2027 zabezpečila financovanie prijímaných záväzkov. Ak štát vytvorí podmienky na pokrytie zvýšených mzdových nákladov, kraje sú pripravené pokračovať v rokovaniach a hľadať dohodu.