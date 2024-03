SK8 chce podiely v spoločnostiach zabezpečujúcich prímestskú dopravu

Trenčín 21. marca (TASR) - Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8) chce požiadať štát o prevod podielov v spoločnostiach zabezpečujúcich prímestskú autobusovú dopravu v jednotlivých krajoch. Po skončení Zhromaždenia SK8 to povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



"Vyššie územné celky zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu, čiže služby vo verejnom záujme. Štát má majetkové podiely v desiatich spoločnostiach, navrhol som, aby štát svoje podiely v spoločnostiach previedol bezplatne do majetku samosprávnych krajov," priblížil Baška s tým, že celková účasť štátu v desiatich podnikoch je viac ako 48 miliónov eur.



Ako dodal, samosprávne kraje si od toho sľubujú väčšiu kontrolu poskytovateľov verejnej dopravy a vedia si vytvoriť ďalšiu základňu na rokovania s majiteľmi ďalších podielov pri vytvorení možných spoločných podnikov zabezpečujúcich prímestskú autobusovú dopravu.



"Napríklad v prípade Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Trenčín má štát viac ako 41-percentnú účasť. Túto účasť by sme chceli získať my, aby sme mohli lepšie vyjednávať o vytvorení spoločného podniku," zdôraznil Baška.