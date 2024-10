SK8 nesúhlasí pri konsolidácii s krátením dane z príjmu fyzických osôb

Bratislava/Svätý Jur 3. októbra (TASR) - Samosprávne kraje Slovenska SK8 nesúhlasia pri konsolidácii s krátením dane z príjmu fyzických osôb (DzPFO), ktorá je ich jediným zdrojom financovania. Uviedli to na tlačovej konferencii po rokovaní predsedovia samosprávnych krajov vo Svätom Jure. Rok 2025 nie je podľa nich pri konsolidačnej snahe dobrou správou pre samosprávy, ktoré budú potrebovať obrovskú snahu, aby budúci rok finančne zvládli.



"Nie sme v kondícii, aby sme mohli prichádzať o ďalšie rozpočtové prostriedky. V tomto duchu sme sa uzniesli na uznesení, v ktorom SK8 veľmi citlivo vníma zásah do DzPFO. Deje sa tak historicky prvýkrát. Chceli sme sa s konsolidáciou vysporiadať tak, že sme nechceli žiadne prostriedky navrch pre potreby roku 2025. Odkaz teda je, aby samosprávnym krajom DzPFO krátená nebola," priblížil Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TSK).



Predsedovia krajov si podľa Viskupiča myslia, že krátenie DzPFO nie je dobrá cesta pri financovaní samospráv. "Verím, že toto budeme môcť ešte predložiť na rokovanie vlády alebo prerokovať s premiérom či ministrom financií," poznamenal predseda TSK.



"Chceme v rámci konsolidácie požiadať premiéra a ministra financií, aby nám nejakým spôsobom odpustili, aspoň čiastočne, investičné pôžičky, ktoré jednotlivé samosprávne kraje platia. Samosprávnym krajom by to veľmi pomohlo," doplnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Baška.



Samosprávy podľa slov Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja, "položili na lopatky" doteraz opatrenia, ktorými sa z peňazí samospráv financovali rodiny. "Krátenie DzPFO už asi ťažko zvládneme. Jednak preto, že budeme musieť zastaviť všetky investičné projekty, do ktorých sme sa chceli pustiť, ale aj preto, že budeme musieť obmedziť poskytované služby pre občana," dodal Majerský.