SK8 nesúhlasí so zvyšovaním platov pracovníkov vo verejnej správe

Trenčín 21. marca (TASR) - Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8) nesúhlasí s návrhom Konfederácie odborových zväzov (KOZ) o zvýšení platov pracovníkov vo verejnej správe. Po skončení Zhromaždenia SK8 v Trenčíne to vo štvrtok povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa podľa neho KOZ navrhuje zvýšiť platy pracovníkom verejnej správy od 1. septembra o desať percent a od 1. januára budúceho roka o ďalších desať percent.



"Zvýšenie platov by sa dotklo aj rozpočtov samosprávnych krajov. Rozpočty by potom boli veľmi zaťažené. Len v TSK by to bolo tento rok navyše 1,2 milióna eur, v budúcom roku by to už bolo viac ako 7,1 milióna eur. Financie by sme museli niekde hľadať a hľadali by sme márne, lebo by sme ich nenašli," zdôraznil Baška.