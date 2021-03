SK8: Novela má zrovnoprávniť objednávateľa a poskytovateľa dopravy

Bratislava 23. marca (TASR) – Novela zákona o cestnej doprave, ktorá je predložená na rokovanie Národnej rady (NR) SR, zrovnoprávni vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom verejnej osobnej dopravy. Zhodli sa na tom predstavitelia Združenia samosprávnych krajov SK8 v utorok na tlačovej konferencii v parlamente.



SK8 iniciovalo vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh úpravy, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR urobilo podobný krok a výsledkom je, že o novele zákona má rokovať parlament. "Novinkou, ktorú prináša táto novela, je poveriť objednávateľov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov väčšími právomocami," priblížil predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Novela zákona podľa Viskupiča hovorí o tom, ako lepšie zabezpečiť prímestskú dopravu, aby objednávateľ nebol v podriadenej pozícii a aby nebol rukojemníkom nedohôd občan. "Skúsenosti, ktoré sme zažili asi pred rokom a dvoma mesiacmi, keď sa v Banskej Bystrici nejazdilo, nás viedli k tomu, že v zákone musíme zabezpečiť pre našich obyvateľov to, čo im patrí, to znamená dopravu na každý deň bez ohľadu na to, čo sa deje medzi objednávateľom a vykonávateľom," skonštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.



V zákone je podľa Luntera potrebné mať nástroje, keď je možné nariadiť dopravu tak, aby to dopravca rešpektoval a nezvolil si občanov ako "rukojemníkov" na presadenie svojich záujmov. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška podotkol, že objednávanie verejnej osobnej dopravy je najväčšou a asi najdrahšou kompetenciou vyšších územných celkov (VÚC). Dodal, že kraje majú problémy s obstarávaním poskytovateľov prímestskej autobusovej dopravy.



V rokovaniach s MDV chce združenie ďalej pokračovať. "Chceme pripraviť nový samostatný zákon o verejnej doprave," zdôraznil Viskupič s tým, že do legislatívy by sa mali dostať body upravujúce ďalšie kompetencie.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zároveň apeloval na predstaviteľov štátu, aby si brali príklad zo spolupráce medzi županmi. "Ukážka toho, ako vieme župani z rôznych strán spolupracovať, by mala byť príkladom aj pre najvyšších štátnych a ústavných predstaviteľov a činiteľov, takže ja ich prosím, aby aspoň na toto obdobie bolo prímerie zbraní," vyhlásil Droba.