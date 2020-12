SK8: Rozhodnutie ÚMS ohrozuje prípravu Partnerskej dohody

Bratislava 4. decembra (TASR) – Rozhodnutie Únie miest Slovenska (ÚMS) odstúpiť od memoranda o spolupráci, ktoré podpísala v januári s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združením samosprávnych krajov SK8 ohrozuje prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027. Tvrdí to predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a pripomína, že k podpisu memoranda došlo po niekoľkomesačných rokovaniach medzi partnermi.



Krok ÚMS vypovedať memorandum o spolupráci považuje SK8 za prekvapujúci a ohrozujúci začiatok čerpania eurofondov, ktoré je odkázané na územnú dohodu, ochotu spolupracovať a prijímať rozhodnutia zdola, konsenzom. "Vypovedanie memoranda, ktoré bolo vystavané na deklarácii vôle spolupracovať, vnímame ako rozhodnutie ÚMS atakovať tento základný atribút, čiže vyhlásenie neochoty spolupracovať," vyhlásil Viskupič.



Trvalo podľa neho niekoľko rokov, aby samospráva presvedčila vládu SR o potrebe regionálneho manažmentu čerpania eurofondov, a keď sa tento proces podarilo s vládou a Európskou komisiou dohodnúť a postupnými krokmi sa realizuje, tak ho podľa Viskupiča jeden z hráčov v území začína "trestuhodne" ohrozovať jednostrannými krokmi. SK8 za ne považuje aj vypovedanie memoranda.



"V záujme riadneho začiatku čerpania nových eurofondov, a v tomto období už aj pre krátkosť času, odmietame návrat do predchádzajúcich fáz rokovaní o nastavení eurofondovej architektúry, v ktorej by centrálnu úroveň riadenia zdrojov určených pre regióny znova ovládol štát. Odmietame návrat k takzvaným dopytovo orientovaným výzvam. Regionálne peniaze majú patriť obciam, mestám a krajom," uviedol Viskupič. Konanie ÚMS podľa neho ohrozuje prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027, a preto SK8 vyzýva ÚMS na rozvážne a zodpovedné konanie voči obyvateľom regiónov a urýchlené hľadanie dohody medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Združením miest a obcí Slovenska a SK8.



MIRRI vyhláseniu ÚMS nerozumie, hovorí, že je plné zavádzajúcich informácií a považuje ho za súčasť ohlásenej kampane za zrušenie vyšších územných celkov.



ÚMS vo štvrtok (3. 12.) informovala, že odstupuje od memoranda o spolupráci. Dôvodom je nesúhlas únie s postupom prípravy nového programovacieho obdobia 2021 – 2027 a pri príprave Integrovaných územných stratégií ako podkladov pre efektívne využívanie eurofondov. Spoluprácu obnoví, ak MIRRI zavedie systémový prístup a ÚMS bude považovaná za skutočného partnera.