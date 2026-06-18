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SK8 sa bude usilovať o vyňatie samospráv zo sankcií dlhovej brzdy
Samospráva nepatrí a nemá patriť do sankčného mechanizmu dlhovej brzdy, tvrdí SK8.
Autor TASR
Čachtice 18. júna (TASR) - Samospráva nepatrí a nemá patriť do sankčného mechanizmu dlhovej brzdy, a preto bude združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) naďalej apelovať na urýchlenú úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Na tlačovom brífingu po štvrtkovom rokovaní predsedov samosprávnych krajov v Čachticiach o tom informoval predseda združenia Jozef Viskupič.
Poukázal na to, že samosprávy sa v tomto období podieľajú na tvorbe celkového verejného dlhu len asi 1,5 percenta. „Mali sme rokovania na úrovni predsedu parlamentu, oslovili sme jednotlivých poslancov a budeme ďalej pokračovať s tým, aby sa tento ústavný zákon upravil,“ uviedol Viskupič.
Podľa jeho slov samosprávy už majú veľmi prísnu kontrolu v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. „Potrebujeme mať predvídateľnosť v prijímaní rozpočtov a veríme tomu, že ten prísnejší zákon, ktorý dimenzuje samosprávu, je dostatočný na to, aby samospráva netvorila dlhy, keďže musí prijímať vyrovnané rozpočty. S týmto stanoviskom sa budeme snažiť presvedčiť tých, ktorí o tom rozhodujú na úrovni vlády a parlamentu, aby sme boli z dosahov dlhovej brzdy vynechaní,“ zdôraznil Viskupič.
Združenie SK8 vo štvrtok prerokovalo viacero tém a za kľúčovú Viskupič označil diskusiu k novému programovému obdobiu eurofondov pre roky 2028 - 2034 a príprave nového regionálneho partnerského plánu. „Pri príprave tohto dokumentu bude najdôležitejším orgánom takzvaná platforma, kde bude 82 subjektov. Som veľmi rád, že sa združeniu SK8 podarilo zabezpečiť, že v nej budú rovnocenne zastúpené všetky kraje,“ poznamenal predseda SK8.
Doplnil, že zastúpenie budú mať aj partnerské samosprávne organizácie, ako Združenie miest a obcí Slovenska či Únia miest Slovenska. „Je to veľmi dôležitá správa, pretože nové eurofondy majú mať punc participatívnosti, čiže zastúpenia tých, ktorí budú následne realizovať investície a rozhodovať o čo najväčšom regionálnom balíku, ktorý bude dimenzovať rozvoj našich regiónov,“ dodal Viskupič.
Poukázal na to, že samosprávy sa v tomto období podieľajú na tvorbe celkového verejného dlhu len asi 1,5 percenta. „Mali sme rokovania na úrovni predsedu parlamentu, oslovili sme jednotlivých poslancov a budeme ďalej pokračovať s tým, aby sa tento ústavný zákon upravil,“ uviedol Viskupič.
Podľa jeho slov samosprávy už majú veľmi prísnu kontrolu v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. „Potrebujeme mať predvídateľnosť v prijímaní rozpočtov a veríme tomu, že ten prísnejší zákon, ktorý dimenzuje samosprávu, je dostatočný na to, aby samospráva netvorila dlhy, keďže musí prijímať vyrovnané rozpočty. S týmto stanoviskom sa budeme snažiť presvedčiť tých, ktorí o tom rozhodujú na úrovni vlády a parlamentu, aby sme boli z dosahov dlhovej brzdy vynechaní,“ zdôraznil Viskupič.
Združenie SK8 vo štvrtok prerokovalo viacero tém a za kľúčovú Viskupič označil diskusiu k novému programovému obdobiu eurofondov pre roky 2028 - 2034 a príprave nového regionálneho partnerského plánu. „Pri príprave tohto dokumentu bude najdôležitejším orgánom takzvaná platforma, kde bude 82 subjektov. Som veľmi rád, že sa združeniu SK8 podarilo zabezpečiť, že v nej budú rovnocenne zastúpené všetky kraje,“ poznamenal predseda SK8.
Doplnil, že zastúpenie budú mať aj partnerské samosprávne organizácie, ako Združenie miest a obcí Slovenska či Únia miest Slovenska. „Je to veľmi dôležitá správa, pretože nové eurofondy majú mať punc participatívnosti, čiže zastúpenia tých, ktorí budú následne realizovať investície a rozhodovať o čo najväčšom regionálnom balíku, ktorý bude dimenzovať rozvoj našich regiónov,“ dodal Viskupič.