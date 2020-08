Samosprávne kraje prídu na daňových príjmoch o vyše 52 milionóv eur

Bratislava 19. augusta (TASR) – Samosprávne kraje na Slovensku prídu v tomto roku pre pandémiu nového koronavírusu na daňových príjmoch celkovo o viac ako 52 miliónov eur. Hoci im ministerstvo financií ponúklo možnosť načerpať návratné finančné výpomoci na kompenzáciu tohto výpadku, kraje zdôrazňujú potrebu lepšieho systémového nastavenia financovania. Koronakríza totiž podľa nich poukázala na riziko ich financovania z jedného zdroja.



"V súčasnosti sú kraje financované z podielu výberu dane z príjmu fyzických osôb, no jej výber samy nedokážu ovplyvniť. V kontexte reformy verejnej správy navrhujeme zásadnú úpravu financovania krajov," hovorí predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Kraje sa totiž musia okrem výpadku daňových príjmov vyrovnať aj s výpadkom vlastných príjmov či so stratou z výberu cestovného v prímestskej autobusovej doprave. Krajským samosprávam vznikli tiež neočakávané výdavky spojené s nákupom respirátorov, rúšok, dezinfekčných prostriedkov či materiálnej pomoci pre karanténne centrá.



SK8 v tejto súvislosti navrhuje zaviesť model financovania založený na rozpočtovom určení výnosu viacerých daní územným správnym celkom, príkladom by mohla byť Česká republika. Presadzuje tiež zvýšenie finančnej nezávislosti samosprávnych krajov zavedením vlastných zdrojov príjmov vrátane kompetencie rozhodovať pri niektorých aj o ich sadzbe tak, ako je to pravidlom v prípade obcí a miest. Mohlo by ísť napríklad o daň z príjmov právnických osôb, daň z motorových vozidiel či environmentálnu daň.



Viskupič víta, že vláda si dala za cieľ zvážiť zavedenie viaczložkového modelu financovania krajov, ktoré je aj súčasťou jej programového vyhlásenia. "Ako SK8 budeme presadzovať, aby sa táto úprava zrealizovala v aktuálnom volebnom období, od čoho si sľubujeme, že budeme môcť lepšie plánovať výdavky v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníctva či kultúry," doplnil.



Najväčší výpadok dane z príjmu fyzických osôb by mal mať podľa rezortu financií Prešovský kraj (7.762.643 eur) a Banskobystrický kraj (7.208.266 eur). Nasleduje Nitriansky kraj (6.946.759 eur), Košický kraj (6.923.391 eur), Žilinský kraj (6.508.961 eur), Bratislavský kraj (5.675.346 eur), Trnavský kraj (5.526.895 eur) a Trenčiansky kraj (5.522.741 eur).