SK8 si vie predstaviť diskutovať o Matovičovej reforme

Bratislava 16. novembra (TASR) - Samosprávne kraje združené v SK8 kritizujú, že daňovo-odvodová reforma z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) bola predstavená bez konzultácie. Môžu na to doplatiť obyvatelia regiónov. Ak však bude reforma ako celok rozpočtovo neutrálna, kraje si vedia predstaviť začať diskutovať o jej podrobnostiach.



SK8 nesúhlasí s tým, aby vláda svojvoľne zasahovala do financovania samosprávnych krajov. Naráža najmä na nedeľné (14. 11.) predstavenie prvej časti reformy, kde opatrenia na podporu rodín majú byť financované aj z nižšieho rastu podielových daní - tie tečú do pokladníc samospráv.



Predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TSK) Jozef Viskupič hovorí, že zmeny sa nemôžu diať na úkor rozpočtov obcí, miest a krajov. "To je aj v priamom rozpore s ustanoveniami Európskej charty miestnej samosprávy, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala. V prípade prvej časti reformy by malo ísť o výpadok 200 miliónov eur, no ako už tradične, zatiaľ neboli predstavené kompenzačné opatrenia. Po predstavení druhej časti je však predčasné hodnotiť celkový vplyv na rozpočty samospráv," spomenul Viskupič.



Kraje vyzdvihli, že ich jediný daňový príjem je práve podiel na dani z príjmov fyzických osôb. "Vlády neustále menia základné podmienky a nedodržiavajú nastavenie financovania dohodnuté medzi národnou politickou reprezentáciou a samosprávou, ktoré by malo byť nedotknuteľné," dodal Viskupič s tým, že dôsledkom takéhoto konania môže byť ohrozenie kvality adostupnosti verejných služieb a predovšetkým udržateľného rozvoja regiónov aich obyvateľov. V prípade nekompenzovaných výpadkov príjmov krajov vláda priamo spôsobí, že opravia menej ciest a mostov. Mohlo by sa stať, že ľudia dostanú horšiu sociálnu starostlivosť alebo stredoškolské vzdelanie.



Kraje navrhujú zavedenie ich viaczdrojového financovania. Okrem podielu na výbere viacerých daní má SK8 záujem o určovanie výšky niektorých z daní, ako to robia obce a mestá. Vzáujme zlepšenia kvality adostupnosti verejných služieb vregiónoch, SK 8 tiež dlhodobo navrhuje výrazné zvýšenie výdavkov miestnych aregionálnych samospráv, ktoré sú na Slovensku aktuálne na úrovni približne šiestich percent hrubého domáceho produktu (HDP). V územne i počtom obyvateľov podobnom Dánsku to je viac ako 35 %. V Rakúsku zas 17 % a vČeskej republike desať percent.