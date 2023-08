SK8 súhlasí s návrhom vlády o finančnej pomoci pre samosprávy

Bratislava 26. augusta (TASR) - Zástupcovia združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) súhlasia s návrhom vlády na kompenzácie vysokých cien energií formou kompromisného balíka pomoci pre samosprávy. V piatok (25. 8.) o tom informovalo združenie SK8.



"Na poslednom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 18. augusta 2023, nám poverený predseda vlády SR Ľudovít Ódor predstavil balík opatrení ako pomoc samosprávam, a to odpustenie tzv. covidových pôžičiek vo výške 152 miliónov eur, kompenzácie cien energií vo výške 54 miliónov eur z požadovaných 108 miliónov eur a aj individuálnu pomoc najohrozenejším samosprávam. Na základe uvedeného členovia Samosprávnych krajov Slovenska SK8 vyjadrujú súhlasné stanovisko s návrhom balíka pomoci pre samosprávy," potvrdil predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.



Zástupcovia samospráv žiadali o kompenzácie cien energií vo výške 108 miliónov eur, ktoré im prisľúbila ešte bývalá vláda. Premiér ich požiadal o trpezlivosť do polovice, respektíve konca augusta, keď bude k dispozícii vyúčtovanie štátneho rozpočtu. Samosprávam však vláda 108 miliónov eur nevyplatí.



Hlavným argumentom nevyplatenia cien energií boli dáta Ministerstva financií (MF) SR o hospodárení obcí a vyšších územných celkov (VÚC), podľa ktorých sa výsledok hospodárenia samospráv zlepšil o 153,8 milióna eur. Zároveň MF zverejnilo správu o očakávanom skutočnom vývoji verejných financií za rok 2023. Z odhadov vyplýva, že verejné financie skončia so schodkom, ktorý je približne o 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schválenému koncom minulého roka.



Vláda tak samosprávam ponúkla tri možnosti riešenia situácie, a to odpustenie tzv. covidových pôžičiek, vyplatenie 54 miliónov eur či prípadnú pomoc na individuálnej báze na základe ďalších dát. S vyplatením kompenzácií za energie tento týždeň súhlasili Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) aj Únia miest Slovenska (ÚMS).