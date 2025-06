SK8: Vláda svojvoľne zobrala 200 mil. eur na vopred dohodnuté projekty

Bratislava 19. júna (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) nesúhlasí s postupom vlády SR, ktorá hlasovaním o zadržaní flexibility konala voči záujmom samosprávy a obyvateľom Slovenska. Vláda tak na vopred dohodnuté a určené projekty z oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy, klímy a energetiky svojvoľne zobrala bez predchádzajúcej diskusie financie vo výške 200 miliónov eur. Upozornilo na to vo štvrtok SK8.



Toto rozhodnutie vlády je podľa združenia zároveň v rozpore so všetkými dohodami a prísľubmi premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) z prechádzajúcich týždňov.



„Argumentácia, že samospráva nečerpá, je nenáležitá a smiešna, keďže premiér aj minister sú znalí zložitosti procesov implementácie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vie veľmi dobre, ako zabrzdilo samosprávy na viac ako rok oproti štátu z pohľadu vyhlasovania výziev, ich niekoľkonásobných zmien, s požiadavkami na zmenu štatútov Rád partnerstiev, ale aj predĺženia schvaľovacích procesov,“ podčiarkli predstavitelia združenia.



Zástupcovia SK8 uviedli, že sú pripravení splniť záväzky, ktoré určilo samosprávam MIRRI ako riadiaci orgán Programu Slovensko, a teda zabezpečiť schválenie projektových zámerov do výšky 85 % alokácie a zároveň predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) do výšky 60 % alokácie do konca tohto roka. Rovnako vyzvali ministra Migaľa, aby zrýchlil procesy schvaľovania ŽoNFP a zbytočne ich nepredlžoval, keďže by malo ísť o výber vopred dohodnutých projektov.



Tento krok vlády skritizovala aj Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska a opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Rezort investícií samosprávy ubezpečil, že žiadne finančné prostriedky z eurofondov im nezaniknú. Prostriedky sa na územie vrátia buď cez nové programy alebo prostredníctvom iných mechanizmov podpory, vysvetlil Migaľ s tým, že ak by neboli peniaze takto prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Slovensko by mohlo podľa neho prísť až o 700 miliónov eur, ak by nepristúpilo k technickému zásahu.