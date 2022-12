SK8: Vo finálnych rokovaniach o rozpočte SR sa zabudlo na samosprávy

Bratislava 21. decembra (TASR) - Dohoda na schválení štátneho rozpočtu je lepšia ako rozpočtové provizórium, stále však ide o riešenie aj na úkor samospráv. Vyhlásilo to združenie samosprávnych krajov SK8 s tým, že vo finálnych rokovaniach sa zabudlo na samosprávy.



Schválenie štátneho rozpočtu, ktoré sa očakáva vo štvrtok (22. 12.), považuje SK8 za krok smerujúci k zvýšeniu ekonomickej, politickej aj spoločenskej stability. Rovnako oceňuje aj dohodu na prijatí výdavkových limitov.



"Zverejnené informácie však stále nehovoria o kompenzáciách pre samosprávy v dôsledku prijatia účelových zásahov vlády a parlamentu do ich rozpočtov. V tejto fáze môžeme už len upozorniť, že z nášho pohľadu ide preto o nedostatočne využitú príležitosť," vyhlásil šéf združenia a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Poskytovanie služieb vo verejnom záujme, minimálne v doterajšom rozsahu a kvalite, zostáva podľa SK8 ohrozené. Ako spresnilo, ide napríklad o zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy, stredoškolského vzdelávania, špecializovanej sociálnej starostlivosti, prezentáciu regionálnej kultúry či rozvoja cestovného ruchu.



"Samosprávne kraje čelia enormnému rastu cien tovarov, služieb, energií a úrokových sadzieb. Taktiež aj negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú legislatívne zmeny, ako napríklad valorizácia miezd či zvýšenie daňového bonusu na dieťa. Výpadky v rozpočtoch samosprávnych krajov sú výrazne vyššie, ako je očakávaný nárast ich daňových príjmov," upozornili zo združenia.



Kraje preto mali problémy pri zostavovaní svojich rozpočtov. Ako uviedli, museli obmedzovať predovšetkým kapitálové výdavky na rozvojové projekty a tiež prijímať úsporné opatrenia v oblasti bežných výdavkov. "V záujme obyvateľov, ktorým poskytujeme verejné služby, budeme presadzovať dofinancovanie samospráv. Na ďalšiu kompenzáciu negatívnych zásahov do našich rozpočtov by mohli byť použité zdroje z nových daní z liehu, hazardu, ruskej ropy alebo za prepravu plynu," uviedol Viskupič.



Vyššie územné celky by mali v budúcom roku hospodáriť s výdavkovým rozpočtom vo výške 1,96 miliardy eur. To je o vyše 215 miliónov eur viac ako schválené výdavky v tomto roku. Takmer celý tento nárast predstavujú bežné výdavky. "Na bežné výdavky samosprávnych krajov je rozpočtovaná suma 1,73 miliardy eur, na kapitálové 182 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 56 miliónov eur," spresnili z SK8.