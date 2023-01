SK8: Vodík môže byť dôležitý pri riešení energetických problémov

Bratislava 17. januára (TASR) - Vodík môže zohrať dôležitú úlohu pri riešení energetických a klimatických problémov regiónov Slovenska. Vyhlásilo to združenie samosprávnych krajov SK8, ktoré minulý týždeň rokovalo so zástupcami Európskeho partnerstva pre čistý vodík a Národnej vodíkovej asociácie Slovenska.



Šéf SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič tvrdí, že sa ako predstavitelia krajov aktívne zaujímajú o príležitosti, ktoré vodík prináša. "Vyššie územné celky podporujú presadzovanie využívania vodíkových technológií, a to najmä v oblasti prímestskej autobusovej dopravy, ktorej sú objednávateľom," podotkol.



Výroba zeleného a modrého vodíka, ako aj využívanie vodíkových technológií má podľa SK8 potenciál posilniť mieru energetickej nezávislosti od importu fosílnych palív z Ruska. Tým teda zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska. Môže tiež výrazne prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov Európskej únie v súlade s Parížskou deklaráciou.



V septembri minulého roka vznieslo SK8, ako aj Košický a Trnavský samosprávny kraj, pripomienky k návrhu Akčného plánu Národnej vodíkovej stratégie (NVS). Tými najzásadnejšími z nich sa dožadovali zaradenia samosprávnych krajov a entít s ich účasťou medzi inštitúcie spolupracujúce pri napĺňaní opatrení akčného plánu.



"Predovšetkým v oblastiach prímestskej autobusovej dopravy a stredoškolského vzdelávania. Akceptovanie vznesených pripomienok ministerstvom hospodárstva môže prispieť k efektívnejšiemu naplneniu opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu NVS," uviedli z SK8.