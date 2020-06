SK8 žiada financovanie opatrení, ktoré v regiónoch rozbehnú ekonomiku

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Nastavenie financovania takých opatrení, ktoré v regiónoch adresne pomôžu rozbehu ekonomiku, žiadajú od Ministerstva financií (MF) SR predsedovia samosprávnych krajov, združení v SK8. Vyplýva to zo spoločného stanoviska, ktoré prijali na štvrtkovom rokovaní v Banskej Bystrici.



Podľa predsedov krajov by to však nemalo byť závislé len od podielových daní, ktorých výber môže byť do budúcna veľmi nepredvídateľný.



Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prišiel na rokovanie SK8 s návrhom úplne nového zákona o verejnej doprave. Ten by mal posilniť kompetencie samosprávnych krajov pri kontrole využitia verejných zdrojov a jasne stanoviť povinnosti dopravcov.



„Potrebujeme nový zákon, ktorý umožní nastavenie transparentných podmienok pre objednávanie a využívanie verejnej dopravy, ktorý definuje parametre oprávnených nákladov, odpisov či údajov, ktoré budú dopravcovia povinní samosprávnym krajom poskytnúť," uviedol v tejto súvislosti predseda BBSK Ján Lunter.



Rovnako dôležité je pre kraje posilnenie právomocí pri objednávaní regionálnej vlakovej dopravy, aby sa nestalo, že z rovnakého miesta je v rovnakom čase vypravený vlak aj autobus a ani jeden z nich nie je dostatočne vyťažený.



„Ďalšími krokmi bude približovanie návrhu k paragrafovému zneniu a tiež rokovania so zástupcami ministerstva dopravy a výstavby v zmysle konzultácie a prípravy spoločného postupu,“ pripomenul Lunter.



Na rokovanie boli tiež pozvaní zástupcovia organizácie, združujúcej dobrovoľných hasičov, s ktorými by samosprávne kraje rady z úrovne SK8 nadviazali spoluprácu. Predseda SK8 Jozef Viskupič tiež ocenil prácu dobrovoľných hasičov v karanténnych centrách v jednotlivých krajoch.



Členovia SK8 tiež vzali na vedomie informatívnu správu o Makroregionálnej stratégii pre Karpatský región a podporili zámer rokovať o možných aktivitách a spolupráci s aktérmi pracujúcimi na jeho rozvoji.