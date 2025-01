Skalica kompletne opraví Gvadányiho dom, vyhlásila verejnú súťaž

Skalica 3. januára (TASR) - Mesto Skalica vyhlásilo verejnú súťaž na realizátora rekonštrukcie Gvadányiho domu. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,22 milióna eur s DPH. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 27. januára. Vyplýva to z oznámenia o verejnom obstarávaní, ktoré obec zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia objektu Gvadányiho domu. Hlavným kritériom je cena. Na parcele sa momentálne nachádza mestská knižnica, ktorá využíva dve podlažia domu. V rámci rekonštrukcie je v pláne napríklad adaptácia podkrovia pre priestory akademickej knižnice, prístavba dvorného krídla o priestory kancelárií na prízemí, zmena hygienických priestorov (WC) a nová kancelária v podkroví prístavby dvorného krídla. Stavba sa nevyhne ani kompletnej rekonštrukcii a modernizácii všetkých vnútorných rozvodov.



Budova taktiež dostane nový vzhľad formou opravy a vymaľovania fasád a interiérových priestorov či výmenou všetkých okenných a niektorých dverných výplní s prihliadnutím na požiadavky pamiatkovej ochrany. Súčasťou je aj kompletné reštaurovanie kovaného zábradlia balkónu v priečelí nad vstupnou bránou. Zahŕňa napríklad vykonanie reštaurátorského výskumu so zameraním na zistenie poškodenia a pôvodnej farebnosti a iné súvisiace práce.



Primátorka Skalice Oľga Luptáková podpísala 9. decembra 2024 zmluvy k projektom za viac ako 2,2 milióna eur, ktoré bude radnica realizovať v roku 2025. Mestu boli schválené žiadosti o dotácie v rámci Programu Slovensko. Ide napríklad o kompletnú opravu strechy Základnej školy na Strážnickej ulici, zelená strecha na plochých častiach Základnej školy Vajanského či obnovenie povrchu starých parkovísk na sídliskách Pod Hájkom, L. Svobodu a Dr. Clementisa.