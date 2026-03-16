Skalica postupne začína s revitalizáciou miestneho lesoparku Hájek
Autor TASR
Skalica 16. marca (TASR) - Mesto Skalica postupne začína s revitalizáciou miestneho lesoparku Hájek za vyše 700.000 eur. Projekt prinesie napríklad obnovené chodníky, verejné osvetlenie i drobnú architektúru či nový objekt sociálneho zariadenia. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
Podľa radnice sa o tomto projekte uvažovalo už od roku 2007, keď vznikla celková koncepcia riešenia v nadväznosti na ostatné zámery programu rozvoja Skalice. V rámci revitalizácie lesoparku príde k jeho komplexnej obnove. Obnovené bude aj pódium na vonkajšie kultúrne vystúpenia. Projekt myslí aj na deti vybudovaním viacerých herných prvkov. Počíta sa tiež s výsadbou drevín a kvetov.
Zhotoviteľom je spoločnosť JV Intersad s najnižšou cenovou ponukou vo výške 721.246,38 eura s DPH. Radnica získala na projekt vrátane rekonštrukcie Mestskej búdy finančné prostriedky z programu Interreg SK - CZ 2021 - 2027 vo výške 1.550.363 eur. Realizácia prestavby Mestskej búdy má byť v celkovej hodnote 608.697,26 eura s DPH. Zhotoviteľom je spoločnosť Euroframe.
