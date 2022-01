Skalická spoločnosť Vaillant Group rozširuje vývojové centrum

Skalica 31. januára (TASR) – Vývojové centrum spoločnosti Vaillant Group, ktoré sídli v závode v Skalici, rozširuje tím o 67 vývojárov a ďalších 17 expertov. Informoval o tom vedúci vývojového centra Peter Havlík.



"Hľadáme vývojových špecialistov, mechanických a elektro dizajnérov, projektových manažérov i koordinátorov zmien. Nielen uchádzačov so skúsenosťami, ale aj absolventov vysokých škôl technických smerov so znalosťou angličtiny," uviedol Havlík.



Spoločnosť zabezpečuje vývoj kotlov, ako aj hydraulických modulov do kotlov a tepelných čerpadiel. "Najnovšie pribudne aj vývoj komplexných jednotiek tepelných čerpadiel. Nové pracovné pozície súvisia so zmenou sortimentu, ktorý bude vyrábaný v závodoch spoločnosti, a s rozširovaním výroby tepelných čerpadiel," informoval Havlík.



Ako doplnil, tepelné čerpadlá hrajú hlavnú rolu v znižovaní emisií uhlíka a celkovom dosahovaní klimatických cieľov v stavebníctve. "Slovenskí experti budú vyvíjať tieto najnovšie technológie a ich komponenty v úzkej spolupráci s medzinárodným tímom prevažne z Nemecka, Francúzska a Španielska, ale aj z Číny, Turecka či Veľkej Británie," uviedol vedúci vývojového centra.