Škandinávske aerolínie SAS požiadali v USA o ochranu pred veriteľmi

Štokholm 5. júla (TASR) - Škandinávska letecká spoločnosť SAS požiadala v Spojených štátoch o ochranu pred veriteľmi. Cieľom je získanie priestoru na urýchlenie reštrukturalizačných plánov spoločnosti. Aerolínie to uviedli v utorok s tým, že štrajk pilotov nepriaznivo zasahuje ich finančnú pozíciu a likviditu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rokovania o mzdách medzi SAS a pilotmi sa v pondelok (4. 7.) skončili neúspechom a piloti vstúpili do štrajku. Ten ešte zvýšil súčasný chaos na európskych letiskách po tom, ako sa začala letná dovolenková sezóna. Vyhlásenie štrajku preto urýchlilo rozhodnutie SAS podať v USA žiadosť o ochranu pred veriteľmi, uviedol v utorok na tlačovej konferencii šéf spoločnosti Anko van der Werff.



Požiadanie o ochranu pred veriteľmi umožní firme pokračovať v poskytovaní služieb pre zákazníkov, aj keď štrajk pilotov narušuje letové plány spoločnosti. Základom je však urýchlenie plánu reštrukturalizácie, ktorý aerolínie oznámili vo februári. "Prostredníctvom tohto procesu chce SAS dosiahnuť dohodu s kľúčovými akcionármi, reštrukturalizovať dlhové záväzky, rekonfigurovať letový park a získať výraznú kapitálovú injekciu," uviedla spoločnosť, pričom dodala, že spod ochrany by mala vystúpiť do deviatich až 12 mesiacov.



SAS by neboli prvými neamerickými aerolíniami, ktoré v minulom období požiadali v USA o ochranu pred veriteľmi. Počas pandémie takto urobili letecké spoločnosti Avianca, Aeromexico a Philippine Airlines. Konkurenčná spoločnosť Norwegian Air požiadala o ochranu pred veriteľmi súdy v Nórsku a Írsku, pričom spod ochrany vystúpila minulý rok.