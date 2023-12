Škandinávske aerolínie SAS vykázali vo 4. štvrťroku vysokú stratu

Štokholm 1. decembra (TASR) - Škandinávske aerolínie SAS zaznamenali za 4. kvartál skončeného obchodného roka 2022/2023 výrazné prehĺbenie straty. Výsledky ovplyvnili vysoké náklady na pohonné látky, ku ktorým sa pridalo oslabenie kurzu švédskej koruny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švédsko-dánska letecká spoločnosť oznámila za 4. štvrťrok 2022/2023, čo predstavuje obdobie od augusta do konca októbra, stratu pred zdanením na úrovni 2,11 miliardy švédskych korún (185,55 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala spoločnosť stratu 1,70 miliardy SEK.



Výsledky SAS sú tak horšie, než očakávali analytici, okrem toho sú hlboko pod výsledkami konkurenčných aerolínií. "Konkurencia naprieč Európou zaznamenáva rekordné výsledky a tu máme obrovský schodok. Takže nič pozitívne na tejto správe," reagoval na výsledky SAS Jacob Pedersen, analytik z banky Sydbank, ktorý počítal so stratou okolo 1,5 miliardy SEK. Napríklad Norwegian Air aj spoločnosť IAG, ktorá vlastní leteckú spoločnosť British Airways, zaznamenali za ostatný kvartál zisky, ktorými prekonali očakávania.



Šéf SAS Anko van der Werff povedal, že veľkou mierou sa pod stratu vo 4. kvartáli podpísala slabá koruna. "Ak Santu o niečo v tomto roku žiadame, tak je to nižšia inflácia a, samozrejme, silnejší kurz koruny," povedal. Zároveň dodal, že je naďalej presvedčený, že v súčasnom obchodnom roku aerolínie už vykážu pred zdanením zisk.



Za celý obchodný rok 2022/2023 aerolínie SAS zaznamenali zníženie straty zo 7,85 miliardy na 5,52 miliardy SEK. Napriek poklesu však výsledky zaostali za prognózou firmy. Tá odhadovala, že celoročná strata pred zdanením dosiahne od 4 až 5 miliárd SEK.



(1 EUR = 11,3715 SEK)