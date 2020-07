Škandinávske ekonomiky čelia najväčšiemu poklesu od skončenia vojny

Štokholm 24. júla (TASR) - Dánsko, Nórsko a Švédsko čelia tento rok v dôsledku pandémie nového koronavírusu jednému z najväčších poklesov svojich ekonomík. V nasledujúcom roku by však tohtoročné straty mali do veľkej miery vymazať. Poukázal na to v piatok zverejnený prieskum agentúry Reuters, ktorý uskutočnila medzi ekonómami v regióne.



Škandinávske ekonomiky sú výrazne orientované na export, pričom pandémia tvrdo zasiahla aktivity výrobcu nákladných áut Volvo, lodiarskeho koncernu Maersk či ropnej firmy Equinor. S poklesom ekonomík počítali analytici už v odhade z apríla, nová prognóza je však ešte pesimistickejšia. Podľa nej väčšina regiónu zaznamená tento rok najvýraznejší pokles od skončenia druhej svetovej vojny.



Podľa prieskumu medzi analytikmi, ktorý agentúra Reuters uskutočnila od 21. do 23. júla, by ekonomika Švédska mala tento rok klesnúť o 5 % a Nórska o 4,5 %. V obidvoch prípadoch to znamená najvýraznejší pokles od skončenia druhej svetovej vojny. O niečo miernejší pokles očakávajú v prípade Dánska. Ekonomika tejto krajiny by mala klesnúť o 4,3 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od svetovej finančnej krízy v roku 2009. Agentúra uskutočnila prieskum na vzorke 29 ekonómov vo Švédsku, 26 v Nórsku a 15 v Dánsku.



Vlády a centrálne banky v regióne pumpujú do ekonomík obrovský objem financií s cieľom obmedziť vplyv pandémie. Nórska centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu v máji na historické minimum a napríklad švédska centrálna banka Riksbank výrazne zvýšila svoj program nákupu dlhopisov, pričom zároveň hlavnú úrokovú sadzbu ponechala na nule.



Výsledok by sa podľa analytikov mohol dostaviť už na budúci rok. Najnovší prieskum totiž poukazuje na výraznejšie zotavenie škandinávskych ekonomík, než naznačoval aprílový odhad. Podľa novej prognózy by ekonomika Švédska mala v budúcom roku vzrásť o 3,9 %, Nórska o 4 % a Dánska o 3,8 %.



Napriek tomu, že aj Škandinávia zaznamenala v dôsledku pandémie ekonomické škody, darí sa jej viac než ekonomikám v iných oblastiach Európy či sveta, povedal hlavný ekonóm banky SEB Robert Bergqvist. Upozornil však, že aj optimistické odhady na rok 2021 "sú obklopené veľkou neistotou". Veľa bude totiž závisieť od toho, ako si budú počínať ďalšie krajiny a či nedôjde k druhej vlne pandémie.



"Pre severské štáty je dôležité, ako sa budú zotavovať ekonomiky v Európe, USA a Ázii, keďže región je závislý od vývoja svetovej ekonomiky," dodal Bergqvist, podľa ktorého by švédska vláda mohla v septembri oznámiť ďalší balík na podporu hospodárstva. V tomto smere rozhodujúci bude prístup k vakcíne.