Audítori: Umelá inteligencia pomáha pri podpore našej profesie

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská komora audítorov (SKAU) predstavila nasadenie umelej inteligencie (AI) do podpory profesie audítora na webovej platforme SKAU. Je určená výlučne pre audítorov. Informoval o tom na tlačovej konferencii prezident SKAU Milan Mozolák, spolu so zástupcom dodávateľa IT riešenia. AI platforma je podľa komory prvým riešením svojho druhu v Európe.



„Naša komora ako jedna z prvých v danej oblasti na Slovensku aj pomocou digitalizácie realizuje najmodernejšie trendy v reálnej praxi. Súčasťou tohto procesu je aj postupné zapájanie a nasadzovanie AI do podpory profesie audítora na webovej platforme SKAU pre členov komory a jej následné rozšírenie na ďalšie oblasti a možnosti efektívneho využitia. Tak, aby to bolo v prospech modernizácie a objektivizácie nezávislého výkonu profesie štatutárneho auditu,“ priblížil Mozolák. Dodávateľom digitálneho riešenia je spoločnosť AI Media & Agency Services (Aigency.sk).



„Umelá inteligencia zároveň ponúka možnosť komunikácie v akomkoľvek jazyku, čím dôjde k zrýchleniu a zefektívneniu edukačného procesu audítorov. Citeľne sa zrýchli aj proces prekladov materiálov, podkladov a hlavne štandardov, ktorými sa riadime. Väčšina z nich je v angličtine, pričom AI si dokáže pri preklade osvojiť aj našu terminológiu, náš interný výkladový slovník a s ich pomocou automaticky a kvalitne prekladať podkladové texty z iných jazykov do slovenčiny. A pritom sa sama zdokonaľovať a učiť,“ poznamenal Mozolák.



Zavedenie systému AI pre audítorov pozostáva podľa neho z troch fáz, z ktorých prvá sa realizuje v týchto dňoch. V rámci druhej fázy bude platforma AI ponúkať akéhosi „múdreho“ asistenta, nápomocného audítorovi podľa potrieb a zadaní pri zhromažďovaní informácií a ponuke riešení. Tretia fáza bude mať už aj praktický dosah a využitie, v rámci ktorej bude AI nápomocná pri samotnom vykonávaní auditu, spracovávaní rešerší a vytváraní podpornej dokumentácie.



„Audit, tak ako sme ho poznali doposiaľ, prechádza zmenou. Úloha audítora sa zmení do tej miery, že vďaka úspore času sa bude môcť efektívne venovať nadstavbe v podobe analýzy dát a interpretácie výsledkov tam, kde je ľudský a najmä odborný faktor stále nevyhnutný,“ dodal Mozolák.



SKAU bola ako samosprávna profesijná organizácia zriadená v roku 1992. V súčasnosti má 1062 členov - fyzických a právnických osôb.