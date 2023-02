Skaziteľné potraviny bude možné prevážať iba v autách s osvedčením

Bratislava 22. februára (TASR) - Prevoz skaziteľných potravín by mal byť v budúcnosti možný iba v špecializovaných prostriedkoch určených na takúto prepravu. Autá by mali mať osvedčenie od takzvanej technickej služby overovania. Vyplýva to z návrhu zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín, ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečenie vydávania poverenia na vykonávanie skúšok dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov a osvedčovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov podľa dohody ATP a vydávania príslušných dokladov pre dopravné prostriedky alebo prepravné prostriedky podľa dohody ATP," uviedlo v predkladacej správe k zákonu ministerstvo dopravy.



K dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) pristúpilo Československo v roku 1983 a dohoda bola zverejnená v zbierke zákonov ako vyhláška ministra zahraničných vecí. Rezort dopravy spresnil, že k tejto dohode automaticky pristúpila aj Slovenská republika, pričom sa v súčasnosti uplatňuje len nepriamo, keď sa od cestných vozidiel pri preprave skaziteľných potravín vyžaduje, aby plnili požiadavky tejto dohody.



O tom, či vozidlo spĺňa požiadavky na prevoz takýchto potravín, rozhodne technická služba overovania. Tá bude vydávať osvedčenie, štítok a rozlišovaciu značku. Súčasťou návrhu zákona sú aj sprievodné novely zákona o priestupkoch, zákona o správnych poplatkoch, zákona o doprave na dráhach a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Predkladatelia navrhli účinnosť zákona od 1. júla 2023.