Poradcovia: Daňové priznanie sa niektorým oplatí podať aj dobrovoľne

Bratislava 6. marca (TASR) - Nezamestnaným, dôchodcom, či rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktorí vlani časť roka pracovali, sa môže oplatiť podať dobrovoľne daňové priznanie. Ak splnia zákonné podmienky, môžu získať späť preddavky, ktoré im zamestnávateľ zrážal zo mzdy. Poukázala na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).



Zamestnancovi, ktorého úhrn zdaniteľných príjmov za minulý rok neprekročil sumu 2823,24 eura, nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Môže ho však podať dobrovoľne. Zamestnávateľ mu totiž z tohto príjmu zrážal preddavky na daň, ktoré mu správca dane na základe podaného priznania vráti ako preplatok. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou daňového priznania.



"V priznaní si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej sume 5646,48 eura a vyčísli preplatok na dani, ktorým sú preddavky na daň zrazené zamestnávateľom v priebehu zdaňovacieho obdobia," vysvetlila daňová poradkyňa Ľubica Dumitrescu z SKDP. Zároveň pripomenula, že povinnou prílohou priznania je aj Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2024.



Podať dobrovoľne daňové priznania sa môže oplatiť napríklad nezamestnaným, ktorí pracovali hoci len časť roka. Budú si tak môcť uplatniť celú nezdaniteľnú časť základu dane, a to aj za mesiace, kedy boli nezamestnaní, v dôsledku čoho vznikne preplatok na zaplatených preddavkoch. "Rovnako sa to týka aj študentov pracujúcich na základe dohody, či rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktorí si počas roka privyrobili," doplnila Dumitrescu.



Ďalšou skupinou sú pracujúci dôchodcovia. Ak sú poberateľmi starobného dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia, vzniká im nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vtedy, ak suma vyplateného dôchodku, vrátane 13. dôchodku, nepresiahla v roku 2024 sumu 5646,48 eura. Pracujúci dôchodcovia si v týchto prípadoch môžu uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu medzi touto sumou a vyplatenou sumou dôchodku.



SKDP zároveň upozornila, že správca dane vráti daňový preplatok iba v prípade, ak je väčší ako päť eur.