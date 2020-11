SKDP: Legislatíva v oblasti home office spôsobuje daňové nejasnosti

Bratislava 18. novembra (TASR) – Práca na diaľku je v slovenskej legislatíve málo upravená, čo spôsobuje daňové aj odvodové nejasnosti. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP). Zákon rozlišuje trvalú prácu z domu a príležitostný home office.



Ako uviedol Radovan Ihnát z komory, počas pandémie zažívajú rozmach aj cezhraničné home office režimy. "Veľa firiem má zamestnancov bývajúcich v zahraničí, ktorí denne dochádzajú pracovať na Slovensko. Teraz majú nariadenú prácu z domu, čo značne komplikuje situáciu," vysvetlil s tým, že prácou z domu za hranicami pravdepodobne vznikajú pracovníkom a ich zamestnávateľom nové povinnosti.



"V prípade daňových nerezidentov by sa ich slovenská mzda mala u nás zdaňovať iba v rozsahu práce fyzicky vykonávanej na Slovensku. Zvyšná časť sa má zdaňovať v krajine daňovej rezidencie, teda tam, kde reálne zamestnanec žije," podotkol Ihnát s tým, že zároveň vznikajú aj otázky, do ktorého systému sociálneho poistenia by mal zamestnanec prispievať.



Ako dodal na margo zvýšených nákladov zamestnancov pri práci z domácnosti, podľa aktuálnej legislatívy im nevzniká nárok na preplatenie týchto výdavkov. Napriek tomu sa však mnoho firiem snaží tieto zvýšené výdavky na internet či energie kompenzovať. "Tu však vzniká debata o tom, či sa preplatenie výdavkov má zdaňovať alebo nie," dodal Ihnát.



Ak teda zamestnanec k výplate dostáva paušálnu sumu, ide podľa neho o príjem, na ktorý nemá zákonný nárok. "Môže sa považovať za príjem, ktorý je predmetom daní a odvodov," vysvetlil. Na druhej strane sa ozývajú aj názory, že dane sa z tejto sumy platiť nemajú, pretože ide o náhradu za používanie vlastného náradia na výkon práce.



Ako zhodnotila SKDP pripravovanú legislatívu, ktorá by po schválení parlamentom mala platiť od marca 2021, po novom by pri domáckej práci musel zamestnávateľ zabezpečiť pracovné prostriedky na výkon práce. Ak to splniť nevie, môže sa s pracovníkom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky, avšak za náhradu. "Tento príjem teda bude predstavovať príjem oslobodený od dane, výdavky však musia by opodstatnené," dodala komora s tým, že otázkami však sú, aký rýchly internet zamestnanec potrebuje či koľko energie navyše spotrebuje. Musí to byť totiž určitým spôsobom zdokumentované.