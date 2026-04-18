SKDP: Po podaní daňového priznania nezabudnite archivovať doklady
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Mnohí daňovníci už majú v apríli za sebou podanie daňového priznania za rok 2025. Zároveň rozmýšľajú, čo robiť s dokladmi a potvrdeniami, ktoré pri jeho vyplňovaní použili. Tieto dokumenty je dôležité nelikvidovať, pretože môžu byť potrebné pri prípadnej kontrole finančnej správy, pri oprave priznania a najmä preto, že niektorým daňovníkom túto povinnosť ukladá zákon o účtovníctve. Upozornila na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
Medzi dokumenty, ktoré je potrebné odkladať, patria napríklad potvrdenia o príjmoch, výdavkoch, listiny týkajúce sa nadobudnutia daru, potvrdenia o úrokoch z hypotéky, faktúry alebo bankové výpisy. Aj keď sa účtovníctvo postupne digitalizuje, legislatíva je v tomto smere nekompromisná.
„Doklady o príjmoch, výdavkoch, či úrokoch z hypoték sú základom pre preukázanie správnosti podaného daňového priznania. Fyzickým osobám - nepodnikateľom nevyplýva archivačná povinnosť zo zákona o účtovníctve, avšak odporúčam pre prípad daňovej kontroly disponovať všetkými dokladmi, z ktorých bolo vypracované daňové priznanie, aspoň po dobu 5 rokov,“ priblížila daňová poradkyňa a členka SKDP Dominika Ružičková Kubišová.
Všetci daňovníci, ktorí sú považovaní za účtovnú jednotku, teda najmä obchodné spoločnosti, sú povinní riadiť sa zákonom o účtovníctve. Archivačná lehota dokumentov začína plynúť od konca účtovného obdobia, ktorého sa doklady týkajú. „Tieto lehoty sú dôležité, nakoľko finančná správa môže dodatočne vyrubiť daň alebo rozdiel dane až po dobu 5 rokov spätne a aj menšia chyba, resp. nedostatočné preukázanie môže viesť k dodatočnému doplatku alebo sankcii. Napríklad účtovné doklady za rok 2025 je potrebné uchovávať 10 rokov a mzdové listy až 50 rokov,“ zdôraznila odborníčka.
Zároveň upozornila, že správne usporiadanie dokumentov zjednodušuje prácu pri daňovej kontrole. „Odporúčam mať doklady prehľadne zoradené podľa typu a roka, ideálne aj v elektronickej podobe. Takto bude každý doklad ľahko dostupný a čitateľný počas celej doby archivácie,“ vysvetlila Ružičková Kubišová.
Okrem archivácie dokladov je dôležité aj uvedenie správnych údajov v daňovom priznaní. „Ak si daňovník všimne chybu po podaní priznania, má možnosť podať dodatočné priznanie a vyhnúť sa tak neskôr možným postihom zo strany finančnej správy. Aj k tomu je potrebné mať k dispozícii archivované všetky použité doklady,“ doplnila odborníčka.
