Poradkyňa: Pri odloženom daňovom priznaní nejde len o nový dátum

Bratislava 19. júna (TASR) - Koniec júna je dôležitým termínom pre všetkých tých, ktorí si v marci predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace. Títo ľudia však nemuseli získať len viac času, ale aj konkrétne výhody. Napríklad získali viac času na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Informovala o tom vo štvrtok špecialistka pre PR a internú komunikáciu Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP).



„Vo všeobecnosti platí, že predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2024 sa oplatilo tomu, kto tak nestíhal urobiť v riadnom marcovom termíne, nemal na zaplatenie dane, alebo chcel len získať viac času na splnenie si tejto povinnosti,“ skonštatovala daňová poradkyňa SKDP Lucia Cvengrošová.



Dlhšia lehota na podanie daňového priznania sa mohla oplatiť aj tým, ktorým prvýkrát vznikne povinnosť platiť sociálne odvody. „Daňovník tak získa viac času, pretože prvýkrát zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne (SP) až za mesiac október. Inak by ich musel platiť už za mesiac júl,“ vysvetlila Cvengrošová s tým, že dlhšia lehota je výhodnejšia aj pre daňovníkov, ktorí majú mať vyššie odvody do SP, ako platili.



Odkladom daňového priznania sa posúva aj povinnosť začať platiť preddavky na daň. Predĺžením lehoty sa upraví preddavkové obdobie a prvý preddavok tak zaplatí daňovník až v treťom štvrťroku, priblížila daňová poradkyňa.



Existujú však aj prípady, keď odloženie daňového priznania nemusí byť výhodné. Ide napríklad o daňovníkov, ktorí v minulom zdaňovacom období mali nižšie príjmy a mali by tak na základe podaného daňového priznania platiť nižšie odvody. „Ďalším príkladom je daňovník, ktorý platí preddavky a jeho celková daň by mala byť nižšia ako zaplatené preddavky. Daňový úrad mu tak na základe podaného daňového priznania v riadnom termíne vráti preplatok,“ dodala Cvengrošová.