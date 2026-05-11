SKDP: Skúšky daňových poradcov chránia daňový systém
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Skúšky daňových poradcov nie sú len testom vedomostí budúcich daňových poradcov, ale aj vstupnou bránou k ochrane práv daňovníkov. Prvé tohtoročné skúšky sa uskutočnia 11. júna a celkovo preveria poznatky 29 uchádzačov o výkon tejto profesie. Informovala o tom v pondelok špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
Daňoví poradcovia podľa nej zohrávajú kľúčovú úlohu pri aplikácii zložitých daňových predpisov v reálnom podnikateľskom prostredí. Ich úlohou nie je len výklad legislatívy, ale aj predchádzanie chybám, ktoré môžu mať pre podnikateľov významné finančné dôsledky. „Daňový poradca nie je len odborník na zákony, ale aj filter medzi komplexnou legislatívou a každodenným podnikaním,“ zdôraznila prezidentka SKDP Miriam Galandová.
Pripomenula, že v posledných rokoch dochádza k výraznému nárastu komplexity daňových pravidiel, zavádzaniu nových pravidiel, či digitalizácii procesov. To zvyšuje nároky na odbornú pripravenosť daňových poradcov už pri vstupe do profesie. „Daňové prostredie sa dynamicky mení. Poradca musí byť pripravený nielen na znalosť legislatívy, ale aj na jej rýchlu interpretáciu v praxi,“ vysvetlila Galandová.
V rámci skúšok je dôraz kladený na absolvovanie vedomostného testu a prípadové štúdie, ktoré je potrebné absolvovať písomne. Účelom skúšky je overiť, či má uchádzač, ktorý požiadal o jej vykonanie, potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu.
