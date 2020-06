SKDP víta niektoré zmeny, ktoré má priniesť novela daňového poriadku

Bratislava 12. júna (TASR) – Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) oceňuje niektoré zmeny, ktoré má priniesť novela daňového poriadku, ktorú ohlásilo Ministerstvo financií (MF) SR. Tiež víta príležitosť aktívne sa zúčastniť legislatívneho procesu pri príprave právnej normy.



Rezort financií uviedol, že chce nastaviť daňové zákony tak, aby ľudí motivovali platiť dane a boli za to odmeňovaní. "Pozitívne vnímam, ak budú kritériá pri Indexe daňovej spoľahlivosti transparentné, verejné a kontrolovateľné tak, aby podnikateľský subjekt vopred vedel, čo má splniť a aké benefity získa. V súčasnosti podnikatelia nemajú vedomosť, prečo sú zaradení v danej kategórii a ako sa môžu stať spoľahlivejším subjektom," priblížil Juraj Vališ zo Slovenskej komory daňových poradcov.



V prípade avizovaných simultánnych daňových kontrol, tak zmeny podľa SKDP zjednodušia a zefektívnia kontrolnú činnosť daňovej správy. Bude možné rýchlejšie vypátrať a eliminovať celý reťazec podvodného konania a nebude nutné opakovať niektoré úkony pri každej jednotlivej kontrole. Napríklad výsluch určitého svedka bude možné vykonať iba raz a nie opakovane pri každej kontrole. "Je dôležité, aby simultánna kontrola bola zameraná iba na konkrétnu problematickú reťazovú transakciu a nemala by sa týkať všetkých transakcií všetkých kontrolovaných subjektov, pretože by mohlo prísť k porušeniu ich daňového tajomstva," upozornil Vališ s tým, že každý z kontrolovaných subjektov je oprávnený nahliadnuť do celého spisu z kontroly a mal by tak možnosť dozvedieť sa o všetkých transakciách ostatných podnikateľov, ktorých daňová správa kontroluje, a to aj o údajoch nesúvisiacich s problematickou reťazovou transakciou.



Novela zákona má priniesť aj výraznejšie využívanie registra diskvalifikácie pri opakovaných porušeniach daňových zákonov. Ak je v Registri diskvalifikácií fyzická osoba zapísaná, nemôže vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v žiadnej obchodnej spoločnosti. "Keďže ide o výrazný zásah do práv občana, budeme sa snažiť, aby zápisy do Registra diskvalifikácie boli možné až po preskúmaní súdom. Môže totiž nastať situácia, že podnikateľ sa vo veci rozhodnutia v daňovom konaní obráti na súd. V prípade, ak by súd rozhodol v jeho prospech a rozhodnutie finančnej správy by zrušil, štatutár by bol neoprávnene vymazaný z dôvodu zápisu do Registra diskvalifikácií a mohol by sa následne domáhať náhrady škody," doplnil Vališ. Hrozba zápisu štatutára do Registra diskvalifikácií podľa neho nesmie odrádzať daňové subjekty, ktoré majú odlišný názor na výklad často nejednoznačných daňových predpisov.