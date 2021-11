Ihnát:Od januára sa zjednotí daňový a odvodový režim stravných lístkov

Bratislava 11. novembra (TASR) - Od 1. januára 2022 sa zavádza zrovnoprávnenie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. V praxi to znamená, že sa pri nadlimitných sumách upúšťa od daňovej úľavy pri stravných lístkoch, takže tí, ktorí si doteraz vyberali túto možnosť, dostanú od Nového roka na stravovanie menej. Pri finančnom príspevku sa prakticky nič nemení. Pre TASR to uviedol daňový poradca zo Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Radovan Ihnát.



Ihnát zhrnul, že zamestnanci majú možnosť výberu od marca 2021. Doteraz však pre nich bolo výhodnejšie vybrať si stravný lístok, pretože podľa ešte stále platného znenia zákona je príspevok zamestnávateľa na stravný lístok oslobodený od dane a odvodov bez ohľadu na sumu a zdroj tohto príspevku. Pri finančnom príspevku to neplatí.



"Finančný príspevok na stravovanie je aktuálne u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov, ako aj odvodov na sociálne a zdravotné poistenie do sumy 2,81 eura denne, čiže 55 % zo sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín," skonštatoval Ihnát a dodal, že oslobodený je aj finančný príspevok na stravu, hradený zo sociálneho fondu. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad rámec zákonnej sumy (2,81 eura denne) a príspevku zo sociálneho fondu je však v súčasnosti považovaný za príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.



Od Nového roka však dochádza k zjednoteniu daňového a odvodového režimu stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. V oboch prípadoch sa bude z nadlimitnej sumy nehradenej z prostriedkov sociálneho fondu odvádzať daň aj odvody.



"Inými slovami, súčasný daňovo-odvodový režim finančného príspevku na stravu ostáva nezmenený, z pohľadu zamestnanca sa však zavádza zdaňovanie nadlimitného príspevku na stravný lístok, ktorý bol doteraz od dane (a teda aj odvodov) oslobodený," skonštatoval Ihnát.



Daňový poradca to ilustroval na príklade firmy, ktorá prispieva svojmu zamestnancovi na stravu piatimi eurami denne. Kým v súčasnosti je päťeurový stravný lístok oslobodený od dane a odvodov, pri finančnom príspevku už nadlimitná časť podlieha zdaňovaniu. Ak teda zamestnanec odpracoval 20 dní, za mesiac dostal v stravných poukážkach 100 eur, kým pri finančnom príspevku išlo o 88 eur (zvyšných 12 eur odviedol na dani a odvodoch).



Od Nového roka sa teda nemení nič pre tých, ktorí si aj v súčasnom roku vybrali finančný príspevok. Avšak pre zrovnoprávnenie dostanú tí, čo doteraz mali stravné lístky, podľa vyššie uvedeného príkladu o 12 eur menej.