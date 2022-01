Paller: Počet fyzických osôb, ktorí čelia exekúciám, sa prudko znížil

Bratislava 4. januára (TASR) – Počet fyzických osôb – nepodnikateľov, ktorí čelia exekúciám, sa prudko znížil. Kým v roku 2020 sa týkali exekúcie takmer milióna fyzických osôb (nepodnikateľov), ku koncu roku 2021 ich počet klesol na 419.910. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) Stanislava Kolesárová.



Zásadný vplyv na to mal mať zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorými sa zastavilo veľa starých a nevymožiteľných exekúcií. "Dnes preto nevidíme žiaden dôvod na ďalšie radikálne zmeny v exekučnej legislatíve, ktoré by opäť mali zvýhodňovať dlžníkov a znevýhodňovať ľudí, poctivo splácajúcich svoje záväzky," zdôraznil prezident SKE Miroslav Paller



Jedna exekúcia sa týka 180.376 osôb. "Dve exekúcie má na krku 78.763 fyzických osôb, trom exekúciám čelí 45.320 ľudí. Rekordérom je fyzická osoba so 78 prebiehajúcimi exekučnými konaniami,“ spresnila hovorkyňa.



Znížil sa aj počet fyzických osôb – podnikateľov, ktorí čelia exekúciám. V roku 2020 ich bolo 275.383, na konci minulého roka 89.239. Počet právnických osôb v exekúcií klesol z niekdajších 131.821 na aktuálnych 111.536 prípadov



"Politici pri svojich populistických zmenách exekučnej legislatívy často šermujú údajnými miliónmi obetí exekúcií, hoci tieto čísla sú dávno minulosťou. Desaťtisíce dlžníkov pritom stále majú na konte päť a viac exekúcií, ide veľmi pravdepodobne o ľudí, ktorí v exekučnej schéme fungujú ako v prirodzenom prostredí," uviedol Paller.