SKE: Štát môže zlepšiť svoje hospodárenie aj vymáhaním pohľadávok

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) vzhľadom na potrebu konsolidácie verejných financií a v súvislosti so zostavovaním štátneho rozpočtu na budúci rok pripomína, že k lepšiemu hospodáreniu štátu môže výrazne prispieť aj efektívne vymáhanie jeho pohľadávok. TASR o tom informovala hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.



"Štát by mal dať legislatívnymi opatreniami jasne najavo, že v čase všeobecného uťahovania opaskov nebude tolerovať dlhodobé snahy rôznych neplatičov vyhýbať sa plneniu si svojich záväzkov voči štátu," zdôraznil prezident SKE Miroslav Paller. Jednou z otvorených možností je podľa neho sústrediť do rúk súdnych exekútorov vymáhanie všetkých pohľadávok štátu, vrátane nedoplatkov na daniach či sociálnom poistení.



"Súdni exekútori majú na Slovensku najsilnejšie legislatívne nástroje na vymoženie pohľadávky a súčasne sú na túto činnosť materiálne, technicky aj personálne dostatočne vybavení," podotkol. Presun napríklad daňových pohľadávok na súdnych exekútorov by podľa neho okrem efektívnejšieho vymáhania umožnil daňovým úradníkom venovať sa inej agende, prípadne by štát mohol šetriť na personálnych nákladoch.



Ďalším efektívnym spôsobom zlepšenia vymáhania pohľadávok je podľa SKE zavedenie minimálnej zrážky exekúcie v symbolickej sume, napríklad päť eur. "Aj takáto nízka suma ako povinná minimálna zrážka má obrovský význam pre štát. Na jednej strane učí dlžníkov finančnej disciplíne bez toho, aby sa výraznejšie odrazila v znížení ich sociálneho štandardu. Na druhej strane by tento krok zrušil pocit beztrestnosti u dlžníkov, ktorých dnes nie je možné postihnúť exekúciou kvôli nedostatočnému oficiálneho príjmu," doplnil.