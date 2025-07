Komora exekútorov varuje pred zadlžovaním kvôli dovolenke

Bratislava 21. júla (TASR) - Ľudia by sa ani vo vrcholiacej letnej sezóne nemali kvôli dovolenkám zadlžovať. Neprimerané finančné záväzky, zvlášť v časoch medzinárodnej a ekonomickej neistoty, môžu totiž napokon priviesť ľudí až do exekúcie. Upozornila na to Slovenská komora exekútorov (SKE).



„Lákavé ponuky last minute zájazdov predstavujú výrazný emočný nápor aj na ľudí, pre ktorých je možnosť oddychu pri mori nad ich súčasné finančné možnosti. Emócie a túžba dopriať si dovolenku by preto nemali nahradiť triezve zváženie svojich finančných možností. Dovolenka pominie, no záväzky ostanú a bude ich raz treba zaplatiť. Zadlžovanie bez zohľadnenia svojej reálnej schopnosti splácať úvery môže potom viesť až k exekúcií,“ vysvetlila hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.



V časoch ekonomickej nestability a vyššej inflácie sa môže podľa komory významne a náhle zmeniť finančná situácia jednotlivca či rodiny oproti pôvodným predpokladom. Vyššie hypotéky, náklady na domácnosť či ceny nákupov môžu spôsobiť, že dlžníkovi zrazu neostane očakávaná finančná rezerva, z ktorej chcel pôvodne hradiť svoje nové záväzky. „Preto je v tomto období obzvlášť dôležité pristupovať k uzatváraniu nových pôžičiek nanajvýš zodpovedne a radšej si namiesto neuváženej okamžitej spotreby vytvoriť väčšiu finančnú rezervu,“ dodala Kolesárová.



SKE v tejto súvislosti poukázala aj na svoj program Bližšie k ľuďom, prostredníctvom ktorého dlhodobo vyvíja vlastné informačné a vzdelávacie aktivity a upozorňuje občanov na možné riziká, ktoré neskôr vedú až k exekúcii. Osobám, ktoré sa v exekúcii ocitli, poskytuje komora bezplatné poradenstvo, aby náročnú životnú situáciu zvládli s čo najmenšími problémami.