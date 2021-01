M. Kremeň: Popularita udržateľných a zdravých budov bude narastať

Bratislava 6. januára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu začala stimulovať dopyt po zdravom pracovnom prostredí a kvalite vnútorného prostredia. Sektor budov prechádza zmenou a kladú sa naň požiadavky na iný spôsob prevádzkovania budov. Jedným z príkladov je aj fakt, že záujem o tému udržateľných a zdravých budov vzrástol, a tento zvýšený záujem možno očakávať aj budúci rok. Pre TASR to uviedol člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) Marek Kremeň.



"Aj s pomocou certifikačných systémov, z ktorých sa niektoré úzko špecializujú na boj proti ochoreniu COVID-19 – napríklad WELL Health and Safety – máme veľkú šancu priblížiť sa bezpečnému návratu do kancelárií," uviedol Kremeň.



Ako zhrnul, v roku 2020 čelilo stavebníctvo negatívnym ekonomickým dosahom pandémie nového koronavírusu. Zaskočený bol aj opatreniami, ktoré z práce na diaľku spravili štandard, a podľa Kremeňa až čas ukáže, aký ma takýto spôsob práce dosah na produktivitu a zdravie zamestnancov. "Stretávame sa s rôznymi názormi, keďže stále neexistuje relevantná štúdia potvrdzujúca produktivitu zamestnancov pracujúcich v pohodlí domova," podotkol Kremeň.



Okrem návratu pracovníkov do zdravších kancelárií je podľa Kremeňa výzvou roka 2021 aj nová európska legislatíva o prechode budov na energetickú triedu A0, čo je úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. "Tento nový energetický štandard spolu s vyššími kritériami na bezpečnosť a zdravie v budovách tvoria tandem požiadaviek, ktorým čelí stavebný trh v nadchádzajúcom roku," spresnil Kremeň.



Fakt, že pandémia spôsobila zmenu požiadaviek na kancelárske priestory, potvrdil pre TASR aj CEO HB Reavis Slovakia René Popik. "Do popredia sa dostáva obsah oproti forme, v preklade to znamená, že pekný priestor nestačí, musí byť funkčný a podporovať zdravie užívateľov," vysvetlil. Ako dodal, dalo by sa teda povedať, že uplynulý rok ovplyvnil celý trh kancelárskych priestorov tak, že sa nebudú tvoriť iba "pekné kancelárie", ale aj také, ktoré sa vedia v čase flexibilne prispôsobiť podnikaniu a cieľom firiem. "Aktuálny tlak na zdravé kancelárie znamená napríklad zameranie na kvalitu vzduchu a monitorovanie hustoty priestoru, teda aký je počet ľudí v danom priestore," uzavrel Popik s tým, že tieto parametre vedia sledovať rôzne smart riešenia.