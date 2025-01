SKI: Odklad systému obchodovania s emisiami by viedol k cenovým šokom

Bratislava 14. januára (TASR) - Odklad druhého systému obchodovania s emisiami (ETS2) by brzdil klimatickú ochranu, zvýšil neistotu pre investorov a mohol by viesť k výraznejším cenovým šokom. Upozornila na to v utorok riaditeľka Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI) Kateřina Chajdiaková.



Posunutie ETS2 by podľa nej nevyriešilo obavy zo sociálnych dosahov. "Odklad len zvýši tlak na rýchlejšie znižovanie emisií v kratšom čase, čo môže spôsobiť vyššie náklady a väčšie cenové šoky," uviedla Chajdiaková s tým, že odklad by taktiež brzdil investície do zelených technológií, ako sú tepelné čerpadlá či nízkoemisná doprava, a znížil dôveru trhu v stabilitu klimatických opatrení.



Zdržanie kľúčových klimatických nástrojov, ako je ETS2, by podľa nej znamenalo, že Európa riskuje zhoršenie už tak kritickej situácie. Podotkla totiž, že globálna priemerná teplota prvýkrát v histórii prekročila hranicu 1,5 stupňa Celzia.



SKI dodala, že Slovensko by mohlo z ETS2 a Sociálno-klimatického fondu (SKF) získať asi dve miliardy eur na podporu domácností a mikropodnikov. Tieto prostriedky môžu byť použité na energetickú obnovu budov, ekologické vykurovanie či dotácie na nízkoemisné vozidlá.



"Potrebujeme konkrétne kroky, nie neustále odklady. Slovensko má jedinečnú príležitosť posunúť sa vpred v oblasti klimatických opatrení, no na to potrebujeme jasnú víziu a odvážne rozhodnutia. Vláda musí zabezpečiť včasné zavedenie systému ETS2, ktorý nám pomôže splniť klimatické ciele, a efektívne využiť prostriedky z SKF. Tieto investície musia byť adresné a zamerané na podporu tých najzraniteľnejších," spresnila Chajdiaková.



SKI objasnila, že ETS2 je systém, ktorý zavádza cenovú reguláciu emisií v sektoroch dopravy a budov, pričom dodávatelia palív budú povinní nakupovať emisné povolenky. Tento mechanizmus vytvára tlak na znižovanie emisií a motivuje investície do ekologických riešení. Zavedenie ETS2 je nevyhnutné na splnenie záväzkov EÚ vrátane zníženia emisií v týchto sektoroch o 42 % do roku 2030.