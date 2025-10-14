< sekcia Ekonomika
SKI odmieta obavy z rastu cien po zavedení emisných povoleniek
Hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda ale upozornil, že úvahy o zastropovaní cien emisných povoleniek nie sú reálne a sú v rozpore s podstatou ich fungovania.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) nesúhlasí s názormi časti analytikov, podľa ktorých zavedenie emisných povoleniek pre domácnosti (ETS 2) prinesie zvýšenie životných nákladov rodín až o tisícky eur ročne. Podľa SKI pôjde rádovo o stovky eur a riešením je obnova budov. ETS 2 je nový európsky systém, ktorý od roku 2027 rozšíri obchodovanie s emisnými povolenkami aj na budovy a dopravu.
„Podľa prepočtov platformy Budovy pre budúcnosť bude dopad ETS 2 predstavovať približne 30 eur mesačne pre nezateplený rodinný dom, 20 eur pre priemerný dom a šesť eur pre byt v bytovom dome. Teda nárast v stovkách eur ročne, nie v tisícoch,“ uviedla SKI. Dodala, že ETS 2 obsahuje stabilizačný mechanizmus, ktorý udržuje cenu povoleniek na únosnej úrovni.
Cenová stabilizácia začne v roku 2027 pri hodnote približne 59 eur za tonu oxidu uhličitého (CO2). „Ak by cena dlhodobo rástla a presiahla hranicu 45 eur za tonu (v cenách roku 2020, upravených o infláciu), automaticky sa uvoľnia dodatočné povolenky, čím sa cena zníži. Tento mechanizmus znižuje riziko cenových výkyvov a chráni domácnosti pred neprimeraným zaťažením,“ priblížila SKI.
Hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda ale upozornil, že úvahy o zastropovaní cien emisných povoleniek nie sú reálne a sú v rozpore s podstatou ich fungovania. „Lebo iba trendovým rastom ceny povoleniek sa dosiahne efekt, kedy sa postupne zužuje okruh podnikov, firiem a už skoro tiež domácností, ktorým sa oplatí kúpiť povolenku a vypúšťať emisie do ovzdušia,“ upozornil Kovanda. Problémom je aj aktuálna cena termínovaných kontraktov povolenky. Tá v súčasnosti hranicu 45 eur za tonu už prekonáva takmer dvojnásobne.
SKI dodala, že už v súčasnosti možno identifikovať domácnosti, ktoré budú systémom najviac zasiahnuté a využiť existujúce programy ako Obnov dom, Zelená domácnostiam alebo podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Je to dôležité, pretože obnova budov znižuje účty za energie, zlepšuje kvalitu bývania a prispieva k ochrane ovzdušia. Zvýšeniu cien pohonných látok v súvislosti s ETS 2 sa iniciatíva nevenovala.
