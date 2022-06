SKI: Približne 19 percent ľudí má problém platiť účty za energie

Bratislava 12. júna (TASR) - Približne 19 percent ľudí má na Slovensku problém platiť účty za energie. Ďalších 45 percent ľudí tvrdí, že zvýšené účty za energie "dosť pocítia a obávajú sa, že môžu mať problém s ich platením". Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatívu (SKI).



"Až 42 percent opýtaných neplánuje v tejto kritickej situácii urobiť žiadne opatrenia na to, aby platili menej za účty na elektrinu a teplo. Namiesto efektívnych opatrení z oblasti úspor energie, zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov sa ľudia stále skôr spoliehajú na finančné príspevky od štátu," uviedla koordinátorka SKI Kateřina Chajdiaková. Finančné kompenzácie preferuje takmer polovica respondentov.



Výsledky prieskumu tiež podľa iniciatívy hovoria o potrebe zlepšiť základnú energetickú gramotnosť obyvateľov SR. "Ak chceme uspieť a energetické či klimatické výzvy zvládnuť, budeme musieť zásadne zmeniť prístup," vyhlásila Chajdiaková.



Prieskum bol realizovaný od 25. do 31. mája na reprezentatívnej vzorke 1008 respondentov.